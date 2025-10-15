Antonio Sanz se estrena como consejero de Sanidad con un plan de 89 millones para los cribados de colon y cérvix

Ni un minuto ha perdido el recién nombrado consejero de Sanidad de la Junta en poner en marcha una batería de medidas con las que tratar de dar una vuelta a la gestión del SAS. Antonio Sanz ha explicado este miércoles su plan de acción para evitar que los problemas que se han producido en el cribado del cáncer de mama se repitan en los otros dos programas de detección precoz, los del cáncer de colon y de cuello de útero. Y se trata de un plan sostenido en el tiempo, en el que se van a invertir 89 millones de euros más para contratar a 586 profesionales nuevos, más infraestructuras sanitarias y un plan de digitalización y uso de la Inteligencia Artificial para superar todos los errores pasados "y que no se vuelvan a repetir".

A esto se suma el plan de choque por los cribados del cáncer de mama que suman 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales sanitarios.

Sanz ha iniciado su mandato lanzando un mensaje a la oposición y ha pedido comparecer ante el Parlamento para celebrar un debate general sobre Sanidad que la oposición lleva dos años y medio pidiendo y el PP, vetando. "Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente y para expresar que mi compromiso es dedicación, diálogo y sensibilidad". Su propuesta de trabajo pasa por la defensa del sistema "convencido de los magníficos profesionales que tenemos en Andalucía y volcados en la asistencia, seguridad y confianza que les debemos a los pacientes".

El cáncer de mama

Antonio Sanz ha reiterado que el SAS ya ha llamado a las dos mil mujeres afectadas por los errores en el cribado, salvo algunas incidencias, si bien ha añadido que se van a seguir llamando a todas las mujeres que puedan ir denunciando su situación similar. Sanz ha detallado que se trata de un sistema vivo, en el que cada día se incorporan nuevas pacientes y que el objetivo de todas las medidas que se han tomado es "hacer un seguimiento constante a todas las mujeres, acompañarlas e informarlas de todo el proceso".

En este sentido, el consejero ha valorado la información del Sindicato de Técnicos Sanitarios adelantada por este diario, "me interesa su opinión y estoy dispuesto a reunirme con ellos lo más pronto posible", ha dicho asegurando que su premisa de trabajo es el diálogo. Asimismo, ha asegurado que la inversión en Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías que puedan servir de apoyo a los médicos es una de las líneas maestras de trabajo".