Andalucía reclama el protagonismo de las regiones mediterráneas ante los grandes retos

Los representantes políticos reunidos en la Cumbre de Regiones Euromediterráneas, en una imagen cedida por la Generalitat de Cataluña.

Andalucía se ha sumado al resto de regiones mediterráneas en la reivindicación de la importancia de su papel en una zona caliente del mundo. Los desafío más destacados de estas regiones, reunidas en la Cumbre de Regiones Euromediterráneas celebrada este sábado en Barcelona, giran en torno al cambio demográfico, la crisis climática y la polarización política y coinciden con los grandes retos del enclave geográfico entre Europa y África.

La Junta de Andalucía ha estado representada junto a una veintena de regiones europeas y norteafricanas en una cita organizada por la Generalitat de Cataluña que ha concluido con la adopción de una declaración conjunta que subraya la necesidad de "consolidar un entorno de paz para fomentar el progreso, la prosperidad y la cohesión social" en la zona, ha informado Efe.

El mensaje del Gobierno andaluz ha sido transmitido por el secretario general de Acción Exterior y la Unión Europea, Enric Millo, que ha expresado, en nombre del presidente, Juanma Moreno, quien también es el vicepresidente primero del Comité Europeo de Regiones, el compromiso de "trabajar por sumar sinergias entre nuestras regiones". El objetivo trasladado desde Andalucía, ha informado Europa Press, es el de "fortalecer la voz de los territorios mediterráneos en la toma de decisiones europeas".

Millo ha destacado que esta cumbre demuestra que las regiones mediterráneas son "actores imprescindibles en la arquitectura de esta zona" y ha aludido a la reciente declaración de Palermo de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, compartida plenamente por Andalucía, que evidencia que las regiones no son "meras" desarrolladoras de las políticas, sino que son las que las diseñan.

El representante del Gobierno andaluz ha urgido a tomar medidas como el comité de seguimiento y el fondo de asistencia técnica para reforzar la cooperación descentralizada. La participación andaluza en este encuentro se enmarca en la nueva Estrategia de Acción Exterior de Andalucía, recientemente aprobada, que sitúa al Mediterráneo como uno de los ejes prioritarios de actuación.

La visión expresada por Millo durante la cumbre coincide con esta orientación estratégica, defendiendo la necesidad de políticas adaptadas a las realidades mediterráneas en ámbitos como el desarrollo económico, la movilidad, la transición energética, el cambio climático, la digitalización inclusiva, la cohesión social, la gestión migratoria, el empleo juvenil y la estabilidad regional.

Millo ha destacado el nuevo impulso de la Unión Europea hacia el Mediterráneo, reflejado en iniciativas como la nueva Agenda Mediterránea, el Pacto Europeo específico para la región y el reciente nombramiento de una Comisaria europea para el Mediterráneo y ha puesto el acento en el avance hacia una posible gran región mediterránea que refuerce la coordinación entre niveles de gobierno y la implicación de la sociedad civil.

El Gobierno andaluz llevará esta posición conjunta a la próxima reunión de ministros de la Unión por el Mediterráneo, destacando que, "para transformar el Mediterráneo, Europa debe confiar en sus territorios", en línea con el compromiso andaluz de seguir impulsando un Mediterráneo más próspero, sostenible y estable.