Por Andalucía: "Moreno no es consciente de las consecuencias que tiene el enfrentamiento territorial"

"Salgo muy preocupada por la manera frívola como el presidente Moreno Bonilla está abordando los complejos problemas que tenemos por delante". Este es el resumen que ha hecho la portavoz parlamentaria de Por Andalucía y diputada por IU, Inma Nieto, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Junta, dentro de la ronda de contactos para informar de la reunión que mantuvo el viernes en Madrid con Pedro Sánchez.

Nieto ha instado a Moreno a convocar la comisión bilateral con el Estado que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía y a defender en ella "la propuesta oficial que tiene sobre la financiación autonómica, la que aprobó el Parlamento Andaluz en 2018. Es el único presidente autonómico que tiene una postura clara que defender". La portavoz de Por Andalucía también reclama que Andalucía se acoja a la quita de la deuda que ha planteado el Gobierno central, aunque no haya todavía una propuesta concreta sobre la mesa; además de exigir un fondo transitorio de nivelación que compense a Andalucía por las carencias del sistema de financiación actual.

La dirigente de IU no comparte la estrategia del presidente andaluz en su oposición al concierto fiscal catalán, "Moreno Bonilla no es consciente de las consecuencias que tiene el frentismo territorial que está alentando, el discurso del agravio. Creen que tienen un filón electoral y por eso el PP no va a resolver nada".