Andalucía llama a vacunarse contra el peor brote de sarampión desde 2011

Andalucía se enfrenta al peor brote de sarampión desde hace años. El que se vivió en 2018 en varios países de Europa, nos pasó rozando, pero en la última semana, la Dirección General de Salud Pública de la Junta confirma cinco nuevos casos que elevan a 83 los registrados desde el comienzo del año. Es la mayor cifra desde 2011. El responsable del departamento que depende de la Consejería, Manuel Fernández Zurbarán, tiene muy claro el método de enfrentarse a ella: “vacunarse”; más aún cuando la vacuna “se ha demostrado que es fiable, segura y fácil de administrar”. Para darse cuencta de la magnitud del problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que en lo que llevamos de siglo, esas vacunas han evitado la muerte de casi 60 millones de personas, las mismas que murieron en la Segunda Guerra Mundial; o que sólo en 2023 murieron por sarampión más de cien mil personas en todo el mundo, la mayoría de ellas, niños.

Fernández Zurbarán apunta directamente a la movilidad de la población como una de las principales causas a la hora de explicar la rápida propagación de casos de una enfermedad que “tenemos el compromiso con la OMS de eliminar; este contexto internacional ha hecho que haya una circulación muy activa de casos”. Esa es la razón más evidente, aprendida con las lecciones recibidas durante la pandemia. No tanto la posición de los antivacunas, ya que “al menos en Andalucía, no tienen esa importancia que sí se da en otros lugares”.

A finales de los años 70, toda la población comenzó a vacunarse. Los anteriores a esa fecha, “se encuentran en una especie de limbo, toda vez que no recibieron esas dosis y no recuerdan si pasaron la enfermedad o no, con lo cual puede que sena vulnerables para contraerla”, asegura el responsable de Salud Pública. Y es que hay que combatir la idea de que los mayores afectados por este rebrote sean niños: “el 69% de los afectados son personas de más de 15 años de edad”.

Una de las principales preocupaciones llegan desde Marruecos. Allí desde octubre de 2023 se sufre un importante brote con más de 40.000 casos notificados y 150 muertos, aunque va decreciendo su número; en Estados Unidos, por ejemplo, se han notificado más de un millar con 3 fallecidos.

Las vacunas “son muy eficaces y generan inmunidad en el 97% de las personas que reciben la segunda dosis. Es el 3% restante el que se acumula y en el que se dan los casos”. Hay que combatir también el imaginario de que se trata de una enfermedad de adultos y benigna. Fernández Zurbarán aclara que “de adultos es muy seria y la mayoría de los que tenemos en Andalucía, lo son y hay que tener en cuenta que el 30% de ellos, precisaron su ingreso hospitalario. No se puede vanalizar en absoluto. Es una enfermedad muy seria y que puede tener consecuencias graves”.

Ese acento en la movilidad de la población, se ve reflejado en las cifras de afectados en Andalucía. Además se da una más que curiosa distribución provincial. Málaga es la que ha contabilizado más, con 47, seguida de Huelva con 16, Almería con 15, Granada suma cuatro y Sevilla uno. Es decir, que en Jaén, Córdoba y Cádiz no se ha registrado ningún caso de sarampión desde que comenzara el año. De nuevo “las personas que han venido de fuera”, parece la explicación más razonable, toda vez que las tasas de inmunización en esas tres provincias es prácticamente idéntica.

Desde Salud Pública también se quiso advertir de que “habrá nuevos brotes, toda vez que se ha detectado que la infección es muy activa y en este caso, la estacionalidad favorece su propagación”. En cualquier caso, hasta ahora se han detectado “brotes pequeños, en unidades familiares en las que se infectan, por ejemplo tres o cuatro personas; también se han detectado influencia en la segunda cadena, es decir, en personas infectadas por esas primeras, pero hasta el momento no han traspasado lo que podríamos llamar como una tercera generación”.

Fernández Zurbarán es categórico a la hora de poner encima de la mesa las tres medidas necesarias para hacer frente a este rebrote: “vacunarse, vacunarse y vacunarse”. A su juicio “no hay otra manera”. Además, recomienda a “todos aquellos que no recuerden si están vacunados o no, o si pasaron la enfermedad, que acudan a su centro de salud, porque se les administrará la dosis de manera inmediata”. Se trata de una “vacuna eficaz, segura, gratuita y accesible a todos. Sin resultar alarmistas, es la manera más efectiva de protegerse tanto a uno mismo, como a las personas que le rodean y con las que convivimos”.

Cinco nuevos casos en una semana

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud confirmó cinco nuevos casos de sarampión la última semana en Andalucía. El 23% de los casos han sido casos importados, procedentes de Marruecos (17), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). De los casos no importados, 21 casos son aislados y se desconoce la fuente de infección (seis casos del municipio de Málaga, seis de Vera, dos de Marbella, uno en Torremolinos, uno de Álora, uno de Casabermeja, uno de Calañas, uno de Huelva, uno de Palos de la Frontera y uno de Granada). El 31% han sido menores de 15 años –de los que 9 son menores de 1 año– y el 69 % adultos (rango 15 y 70 años). Solo dos casos tenían antecedente de vacunación de una dosis documentada, mientras el resto no lo estaban o no se pudo conocer su situación vacunal.