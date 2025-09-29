Andalucía inicia este martes la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que debes saber

El Servicio Andaluz de Salud da comienzo este martes a la campaña de vacunación contra la gripe estacional dirigida inicialmente a menores de entre 6 y 59 meses, embarazadas y profesionales docentes que trabajan con niños menores de 5 años. La campaña se inicia en un momento en que los indicadores de enfermedades respiratorias muestran una clara tendencia ascendente según los datos oficiales.

Según las cifras facilitadas por la Junta de Andalucía, la tasa de síndrome gripal ha aumentado significativamente, situándose en 1,4 casos por cada 100.000 habitantes frente al único caso registrado la semana anterior. Por su parte, el síndrome Covid-19 ha experimentado un incremento hasta los 3,5 casos por cada 100.000 habitantes, superando los 2,6 casos previos. Más preocupante resulta el aumento de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años, con 66,3 casos por 100.000 habitantes, más del doble que los 25,4 casos registrados la semana precedente.

Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo, ha declarado que el objetivo de la Administración andaluza es "alcanzar una tasa de cobertura media de en torno a un 60%". La titular de Salud ha recordado que "la gripe también puede matar", especialmente a personas mayores, por lo que la campaña busca proteger a los colectivos más vulnerables y reducir los ingresos hospitalarios asociados a estas infecciones respiratorias.

Calendario escalonado para distintos grupos prioritarios

El plan de vacunación contra la gripe continuará de forma escalonada durante las próximas semanas. A partir del 14 de octubre de 2025 se inmunizará a mayores de 80 años y grandes dependientes en sus domicilios. Desde el 20 de octubre se ampliará a personas de 70 años o más y a aquellas de 5 años en adelante con patologías crónicas. Finalmente, el 27 de octubre se incorporarán las personas de 60 años o más y profesionales esenciales como cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, trabajadores con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias.

Por cuarto año consecutivo, la campaña incluye a los menores de 5 años, una medida que, según destaca la Consejería, "ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo". Como novedad, la vacuna intranasal se administrará en centros educativos a niños de 3 y 4 años, continuando con la estrategia que el año pasado permitió inmunizar al 65% de este colectivo en el entorno escolar.

Protección familiar y vacunación contra Covid-19

Una de las novedades más destacadas de la campaña de este año es que los convivientes de personas de grupos vulnerables podrán recibir la vacuna simultáneamente, reforzando así la protección en el entorno familiar. Esta medida beneficia a quienes conviven con menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas.

En cuanto a la vacunación contra el Covid-19, la estrategia nacional ha elevado la edad de recomendación a 70 años, al concentrarse en este grupo la mayoría de los ingresos hospitalarios. No obstante, las personas con patologías de riesgo menores de esa edad también pueden acceder a la inmunización.

Campaña contra la bronquiolitis por VRS

Paralelamente, ha comenzado la tercera campaña para prevenir la bronquiolitis causada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en menores de seis meses. El SAS está contactando con los padres de bebés nacidos desde el 1 de abril de 2025 hasta la actualidad para concertar la inmunización. También se vacunará a todos los lactantes que nazcan desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, directamente en el paritorio o en la planta de maternidad antes del alta.

Las autoridades sanitarias andaluzas han recomendado encarecidamente a todos los progenitores con niños menores de seis meses que acepten la inmunización contra el VRS, una afección respiratoria especialmente prevalente durante los meses de otoño e invierno, y que puede resultar grave en los más pequeños.