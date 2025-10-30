Andalucía convocará 364 plazas médicas en zonas rurales de difícil cobertura: 44 son para pediatras

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha anunciado una iniciativa pionera para reforzar la atención sanitaria en zonas rurales y áreas de difícil cobertura. Se trata de una convocatoria que permitirá el acceso mediante concurso de méritos, sin necesidad de superar una fase de oposición, a un total de 364 plazas de profesionales sanitarios, distribuidas entre 320 médicos de familia y 44 pediatras de atención primaria.

El consejero Antonio Sanz ha calificado esta medida como "importante" durante su intervención en comisión parlamentaria, destacando que el objetivo fundamental es mejorar la cobertura sanitaria en toda Andalucía, con especial atención a aquellas zonas que tradicionalmente presentan mayores dificultades para atraer y retener profesionales. Esta fórmula de contratación, que prioriza los méritos profesionales sobre los exámenes, supone una innovación significativa en la política de recursos humanos del Sistema Andaluz de Salud.

Según ha explicado Sanz, su departamento está trabajando en la elaboración de un decreto específico para regular la selección de estos profesionales. Entre las medidas previstas, destaca el establecimiento de garantías para asegurar la permanencia de los facultativos durante al menos dos años en sus destinos, lo que permitirá dar estabilidad a la asistencia sanitaria en estas zonas tradicionalmente desatendidas. "Es una importantísima novedad a la hora de abordar la cobertura en las zonas de difícil cobertura", ha subrayado el consejero.

Plan de estabilización de la plantilla sanitaria

La convocatoria de estas 364 plazas se enmarca en un plan más ambicioso de estabilización del empleo sanitario en Andalucía. El consejero ha informado que el Gobierno andaluz ha duplicado la plantilla de personal fijo en el sistema sanitario desde que asumió la gestión, pasando del 48% al 82%. Una tendencia que, según ha anunciado, seguirá consolidándose en los próximos meses.

Gracias a lo que ha calificado como una "histórica" oferta de empleo público durante los años 2022, 2023 y 2024, el sistema sanitario andaluz ha incorporado ya 21.953 plazas de empleo fijo. A esta cifra se sumarán más de 10.200 nuevas plazas aprobadas esta semana en mesa sectorial, que se convocarán durante el próximo 2026 con el objetivo de alcanzar una estabilización del 96% de la plantilla.

"Ese es el objetivo y ese es el cambio que vamos a ofrecer del sistema sanitario público de salud en Andalucía y de la situación de los profesionales sanitarios en nuestra tierra", ha recalcado Sanz, quien además ha detallado la creación de nuevas categorías profesionales como la de podología, enfermería clínica y de investigación, enfermería referente de centro educativo, y expertas de salud mental.

Refuerzo prioritario de la atención primaria

El consejero ha señalado que la Junta está "especialmente volcada" en la mejora de la atención primaria, pilar fundamental del sistema sanitario público. En este sentido, se iniciará un nuevo pacto de bolsa para agilizar los procesos de baremación y contratación, implementando soluciones tecnológicas que eviten incidencias y retrasos.

Sanz ha apostado por desarrollar sistemas "más ágiles" de contratación, con ofertas adaptadas a las especialidades más necesarias e incentivos específicos como los autoconciertos, que permitirán incrementar la actividad asistencial mediante recursos propios "para hacer más atractiva nuestra sanidad pública y todo ello con diálogo, propuestas en positivo y determinación para la toma de decisiones".

Entre las medidas concretas para reforzar la atención primaria, el consejero ha mencionado la incorporación de nuevos perfiles profesionales, la ampliación de competencias, nuevas medidas organizativas y un mayor uso de herramientas digitales. Al mismo tiempo, ha asegurado que se están reduciendo cupos, tiempos de espera y burocracia "con más recursos y profesionales que nunca en la historia del SAS" en este nivel asistencial.

Expansión de infraestructuras sanitarias en Andalucía

Otro de los ejes fundamentales de la política sanitaria andaluza es el fortalecimiento de la red de infraestructuras. Según ha informado el consejero, desde 2019 se han puesto en funcionamiento 71 nuevos dispositivos sanitarios, entre los que se cuentan siete nuevos hospitales, cinco hospitales de día, 19 centros de salud, diez consultorios, cinco áreas de urgencia y 25 centros de atención infantil temprana.

A estas instalaciones se sumarán próximamente otras 22 nuevas infraestructuras sanitarias que ya están en desarrollo, lo que demuestra, en palabras de Sanz, el importante esfuerzo inversor realizado por el Gobierno andaluz durante estos últimos siete años para ampliar el volumen y la calidad de los espacios sanitarios en la comunidad autónoma.

En materia de equipamiento tecnológico, la inversión desde 2019 asciende a 321 millones de euros, destinados fundamentalmente a tecnología para pruebas diagnósticas. Este esfuerzo ha permitido "una mejora de la actividad y de la atención asistencial", ámbito que la Consejería pretende seguir impulsando en esta nueva etapa.

Situación actual de las listas de espera

En cuanto a la atención hospitalaria, el consejero ha destacado que los centros andaluces funcionan "a pleno pulmón", con resultados positivos en la reducción de las listas de espera. Concretamente, la lista de espera quirúrgica para procedimientos garantizados fuera de plazo ha disminuido un 57%, mientras que la espera media para operarse se ha reducido en 42 días.

No obstante, Sanz ha reconocido que, pese a estos avances, "tenemos margen de mejora" y ha reafirmado el compromiso de su departamento para seguir trabajando en la optimización de los tiempos de atención sanitaria en todos los niveles asistenciales.

¿Qué ventajas ofrece el sistema de concurso frente al de oposición?

El sistema de concurso para el acceso a plazas sanitarias presenta varias ventajas respecto al tradicional método de oposición. En primer lugar, valora la experiencia y trayectoria profesional de los candidatos, permitiendo reconocer a aquellos facultativos que ya han demostrado su competencia en el ejercicio de la profesión. Además, simplifica y agiliza el proceso de selección, reduciendo los tiempos necesarios para cubrir las vacantes.

Este modelo resulta especialmente adecuado para zonas de difícil cobertura, donde la urgencia por contar con profesionales cualificados prima sobre otros factores. El requisito de permanencia mínima de dos años establecido por la Junta garantiza cierta estabilidad en la prestación de los servicios sanitarios, evitando la alta rotación que suele afectar a estos destinos.

¿Cuándo comenzarán a cubrirse estas plazas sanitarias?

Aunque el consejero no ha especificado una fecha concreta para la publicación de la convocatoria, sí ha adelantado que en el primer semestre de 2026 la Consejería comenzará las negociaciones con las organizaciones sindicales para mejorar el decreto del concurso, con el objetivo de que "sea abierto y permanente". Esto sugiere que las primeras incorporaciones podrían producirse a lo largo del segundo semestre de 2025 o principios de 2026.

La implementación efectiva de esta medida dependerá de la rapidez con que se elabore y apruebe el decreto específico que regulará la selección de estos profesionales, así como del desarrollo de los procedimientos administrativos correspondientes. No obstante, la determinación mostrada por la Consejería hace prever que el proceso se agilizará al máximo para dar respuesta a las necesidades sanitarias de las zonas afectadas.