Andalucía aumenta la calidad de vida pero menos que en la media de España

La calidad de vida percibida por los españoles ha aumentado ligeramente entre 2023 y 2024, según consta en un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque desglosado en nueve indicadores distintos, el cómputo global refleja en el conjunto de España una mejora desde los 101,467 puntos de 2024 a los 101,203 del año anterior, resultando una mejora del 0,26%. La calidad de vida en Andalucía se percibe también mejor entre un año y otro, aunque en un grado más bajo que en la media del país: desde los 99,394 puntos de 2023 a los 99,543 de 2024, la mejoría resultante es de un 0,15%.

Estos datos figuran en el informe Indicador multidimensional de calidad de vida que el INE publica cada año y que este viernes recoge las cifras de 2024. Las cifras de Andalucía (99,543) figuran en la cola de las comunidades autónomas y sólo superan las de Galicia (99,337). Por delante de Andalucía, pero también por debajo de la media española, se encuentran Extremadura (101,43) Cataluña (101,31), Castilla-La Mancha (101,11), Región de Murcia (100,36) y Galicia (99,67). En el lado opuesto, liderando el escalafón de la calidad de vida, se sitúan Navarra (105,187), La Rioja (103,913) y País Vasco (103,735).

El valor 100, tomado como índice de referencia, tiene en cuenta la calidad de vida de la media de España en 2008. Andalucía, por el valor expresado en 2024 (99,543), continúa por tanto por debajo después de 16 años.

La leve mejoría de la calidad de vida percibida por los andaluces se fundamenta en tres de los nueve indicadores tenidos en cuenta para el recuento conjunto: las condiciones materiales de vida, el trabajo y la salud son percibidas en 2024 como mejores que en 2023. Al contrario, la educación, el ocio y las relaciones sociales, la seguridad, el medio ambiente y la experiencia general de vida son indicadores que han empeorado de un año a otro. Los datos relacionados con el parámetro de la gobernanza y los derechos básicos se ha mantenido sin cambios.

Yendo hacia atrás en el tiempo, a 2008, que es cuando se publicó el primer informe, se observa cómo la calidad de vida ha aumentado en Andalucía un 1,7% (de los 97,910 puntos de aquel año a los 99,543 de 2024). Esa mejoría ha sido levemento mayor que la del conjunto del país, cuyas cifras han pasado en ese mismo periodo desde los 100 puntos a los 101,467 de 2024: la subida ha sido del 1,5% en esos tres lustros.