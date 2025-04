Andalucía adelanta la segunda dosis de la vacuna del sarampión tras el repunte de casos

El sarampión, una enfermedad que se daba por controlada debido a la extensión de la inmunidad conseguida con las vacunas, está de vuelta. En lo que llevamos de año se han detectado en la comunidad autónoma siete brotes, de los que seis siguen en activo. Fuentes de la Consejería de Salud consultadas por este periódico, confirmaban ayer que la causa principal de la extensión de esta sintomatología hay que atribuirla de manera principal al movimiento antivacunas. De hecho, en las provincias donde más casos se han reportado, son aquellas en las que los índices de vacunación son más bajos. Eso ha llevado a los responsables del SAS a adelantar la administración de la segunda dosis de la vacuna a los 15 meses en lugar de los tres años como hasta ahora, a la vez que piden a quienes no recuerden si están vacunados, que acudan al centro de salud a completar la pauta.

Los datos manejados por la Consejería hablan de siete brotes en lo que llevamos de año. Son las provincias de Málaga y Huelva las que se llevan la mayor parte de ellos con Gibraleón, Fuengirola, Mijas y la capital malagueña como lugares más afectados. También señalaron la influencia de los casos registrados en Marruecos, un brote especialmente virulento desde octubre que ha llevado a contabilizar más de 400.000 infectados con 150 muertos que hace prever nuevos casos en las próximas semanas y meses. Entre los países de nuestro entorno, sobresale Rumanía con más de 2.000. En cualquier caso y a pesar de la movilidad de la población la consejera,Rocío Hernández, sí que quiso dejar claro que “el 70% de los casos registrados en Andalucía, no proceden de fuera, de donde llegan apenas el 30% restante”.

La responsable de Salud quiso hacer “un llamamiento contundente a la vacunación”, toda vez que destacó que “precisamente las localidades con menores tasas de inmunización, son aquellas que más casos tienen”. Además añadió que las personas adultas que “bien no se hayan vacunado o que no lo recuerden, debe acudir a sus centros de salud donde se les administrará la que les corresponda”. Las altas tasas de contagio del sarampión, han hecho encender las alarmas entre los responsables del SAS, ya que se trataba de una enfermedad que se daba completamente como controlada, debido a que “la media de vacunación en Andalucía es de un 95%, en línea con la recomendación que hace “la Organización Mundial de la Salud”.

De los 49 casos confirmados en Andalucía, ocho son menores de un año, que todavía no se han podido vacunar por su edad (la vacunación se administra actualmente en dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años). El 47% de los casos son de menores de 15 años y el 53% restante son adultos. Solo dos de estos casos tenían antecedente documentado de vacunación de una dosis, 25 casos no estaban vacunados y en 22 casos no se pudo conocer su situación vacunal. En un 45% de los casos se precisó ingreso hospitalario.

El 29% de los casos han sido importados, procedentes de Marruecos (11), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). De los casos no importados, 11 son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (cinco casos del municipio de Málaga, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).

Siete brotes

Este año se contabilizan siete brotes, de los que seis siguen activos. El primero se detectó el 6 de febrero en una guardería de Fuengirola, con 10 casos, todos relacionados con un caso importado. El segundo declarado el 18 de febrero, se produjo en un instituto de enseñanza secundaria de Mijas con seis casos y dos generaciones, la primera en el propio centro y la segunda, familiar.

El 1 de marzo se declaró un brote de origen importado en Gibraleón con cuatro casos, en trabajadoras marroquíes que llegaron a España el 10 de febrero. En la escuela aviación en Málaga se declaró uno el 17 de marzo, con dos casos confirmados y un caso pendiente de confirmación. El quinto brote se declaró un día después, el 18 de marzo, con dos casos y uno pendiente de confirmación en una misma familia en Málaga. El sexto brote se ha declarado el 29 de marzo en Moguer. Se trata de un brote familiar conformado por dos trabajadores marroquíes.

Por provincias, Almería registra cuatro casos aislados (uno en Adra, uno en El Ejido, uno en Níjar y uno en Roquetas de Mar); Granada ha declarado tres casos aislados; Huelva, 11 casos en total (uno en Calañas, dos en Gibraleón, uno en Huelva capital, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y uno en San Juan del Puerto); 30 casos en Málaga (nueve en Fuengirola, nueve en Málaga capital, siete en Mijas, dos Marbella, uno en Álora, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria) y uno en Sevilla capital.

En la provincia de Málaga los casos se concentran principalmente en el Distrito Sanitario de Costa del Sol, con 19 contagiados.