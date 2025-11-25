Andalucía adapta su Plan de Ordenación a su nueva realidad social y económica

Vigente desde hace casi dos décadas, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se encuentra sometido al trámite de información pública para proceder a su revisión. Se trata, en palabras del coordinador del mismo, Manuel Ángel Fustegueras, de “adaptar la norma a las nuevas realidades sociales, económicas, culturales y demográficas que han cambiado en la comunidad autónoma desde que fuera aprobado el texto actualmente en vigor”. La Delegación territorial de la Consejería de Fomento en Sevilla fue el escenario de la presentación de la versión preliminar de la revisión del POTA que arrancó con la aprobación del Consejo de Gobierno en octubre de 2022 y que hasta el momento ha recibido aportaciones de 134 entidades.

Para Fustegueras dos son las principales novedades que lleva aparejada esta revisión del POTA. La primera es la inclusión del capítulo de infraestructuras verdes con entidad propia que pretende la mejora de los hábitats naturales al mismo tiempo que la calidad de vida de la población que en ellos se asienta. Se trata de redefinir los usos del suelo de Andalucía para compaginarlos con las nuevas necesidades de impulsar el desarrollo económico y, sobre todo, de contemplar las medidas derivadas de la influencia del cambio climático sobre todas ellas. La segunda de las novedades es la de considerar como ámbito de referencia a la provincia en lugar de las unidades territoriales como se hacía hasta ahora.

Se trata de establecer un nuevo orden de los recursos, de todos ellos, en una comunidad como Andalucía que ha evolucionado de una manera más que notable en las últimas dos décadas. Asimismo, se busca armonizar la vida de los residentes en las distintas zonas, con los recursos de los que se disponen, con una perspectiva a los nuevos usos del suelo, adaptados a esas modificaciones, que tiene como objetivo definirlos de una manera estable hasta el año 2050.

La revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) nace con la vocación de redefinir cómo se entiende y se gestiona el espacio andaluz en un contexto marcado por la emergencia climática, la transición energética y los cambios sociales y demográficos. Sus principios rectores ponen el acento en un uso racional y diferenciado del suelo, en la preservación de los recursos naturales —con especial atención al agua— y en la necesidad de garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio ambiental y cultural.

La revisión del POTA se presenta en un momento en el que Andalucía, como el resto del mundo, afronta transformaciones profundas: la crisis climática, la digitalización acelerada, los cambios en la movilidad, la transición energética o el reto demográfico marcan el rumbo del territorio y obligan a replantear el modelo de desarrollo. Con la mirada puesta en 2050, el plan busca anticiparse y ofrecer un marco estable que combine sostenibilidad, cohesión social y competitividad.