Por Andalucía abre el curso electoral este sábado en un acto sin la presencia de Podemos

Por Andalucía encara este sábado el inicio del curso electoral con un acto encabezado por Izquierda Unida (IU) y Sumar del que se ha desmarcado Podemos. Los dirigentes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz respaldarán con su asistencia un acto que pretende servir para "ensanchar el proyecto" de Por Andalucía, la coalición con la que dichas formaciones concurrieron a las pasadas elecciones andaluzas de 2022 junto a partidos como Podemos y Verdes Equo –a los que habría que sumar Alianza Verde– que han declinado sumarse al acto.

Aunque la convivencia de todas las izquierdas ha sido menos espinosa en Andalucía que en el contexto nacional, la sección andaluza de Podemos se ha desmarcado del acto de IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y celebra hoy mismo en Granada una reunión del máximo órgano del partido entre asambleas "para debatir la situación política andaluza", según señalaron este viernes a Europa Press fuentes del partido morado, mientras que Verdes Equo celebra otro encuentro en Torremolinos "para promover una alternativa política".

El acto que respaldan IU, Sumar –Más País Andalucía en las últimas elecciones– e Iniciativa del Pueblo Andaluz se celebra hoy al mediodía en el centro cívico que fue la antigua cárcel de Ranilla de Sevilla y forma parte del documento político que estas formaciones firmaron en una reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía de la que se dio cuenta en julio.

Aquel día, dichas formaciones anunciaron el "pistoletazo de salida al proceso de preparación de las elecciones autonómicas andaluzas" previstas para 2026, haciendo de la coalición Por Andalucía "una alternativa transformadora para el futuro" de la comunidad autónoma, y ello sin esperar a que Podemos Andalucía aclare si se suma a este proyecto.

El líder de IU, Antonio Maíllo, considera que "no hay tiempo que perder" y urge la reedición de la coalición Por Andalucía con al menos todas formaciones de izquierda de los últimos comicios, informó Efe.