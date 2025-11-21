Amama rechaza entregar datos clínicos al SAS sobre cribado de cáncer

La Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama) ha emitido un comunicado en respuesta al requerimiento de la Junta de Andalucía, donde rechaza proporcionar datos confidenciales sobre las afectadas por la crisis del cribado de cáncer de mama en la comunidad andaluza. Según ha adelantado la Cadena SER, la asociación, aunque manifiesta su disposición a colaborar, subraya que no puede asumir responsabilidades que competen exclusivamente a la Administración sanitaria.

En un escrito remitido al Gobierno andaluz, la entidad explica que no puede atender la solicitud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque la Ley de Protección de Datos le impide facilitar nombres, apellidos y situación sanitaria de las 4.000 mujeres que se han puesto en contacto con la organización y que podrían estar afectadas por los fallos en el programa autonómico. El SAS solo ha contabilizado 2.317 casos, según los datos oficiales.

“El deber de colaborar no puede transgredir la protección de datos. Y la constatación de los fallos en el programa de cribado, y la identificación de su origen, corresponde única y exclusivamente al SAS”, subraya Amama en su escrito. La Junta había concedido a la asociación un plazo de diez días para responder.

Petición de colaboración bajo el marco legal

Amama señala que para ofrecer la información solicitada sería necesario contar con el consentimiento expreso, escrito e informado de cada una de las mujeres afectadas. En el documento, la asociación reitera su disposición a colaborar con la administración sanitaria, pero pide al SAS que aclare qué actuaciones serían compatibles con las funciones de una asociación de pacientes oncológicas.

“Desde Amama ofrecemos nuestra voluntad de colaboración con la Administración sanitaria, como no podía ser de otro modo, en cuanto podamos contribuir a la calidad de atención y protección de la salud de las mujeres andaluzas”, sostiene el texto.

No obstante, la organización recalca que no puede asumir responsabilidades ni obligaciones que, según la ley, corresponden exclusivamente a la Administración sanitaria. “No podemos asumir obligaciones que la ley reserva a dicho sistema”, concluye la asociación.s mujeres con cáncer de mama en Andalucía.