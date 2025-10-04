Amama convoca a las mujeres afectadas por fallos en el cribado de cáncer de mama para valorar una demanda colectiva

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha convocado para el próximo martes una reunión con mujeres afectadas por retrasos en pruebas diagnósticas complementarias del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. El objetivo del encuentro es analizar la posibilidad de presentar una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, adelantó la iniciativa en una entrevista concedida a la cadena SER, en la que mostró su preocupación por las consecuencias del fallo en el sistema de detección precoz. La convocatoria llega tras conocerse que hasta 2.000 mujeres andaluzas podrían tener mamografías con resultados "no concluyentes" pendientes de seguimiento, lo que ha generado alarma social y una crisis política en el seno del Gobierno andaluz.

Según los primeros análisis del SAS, las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga concentran el mayor número de casos pendientes de revisión. Las pruebas forman parte del programa de cribado de cáncer de mama dirigido a mujeres de entre 50 y 69 años, que se realiza cada dos años como medida de detección precoz.

Ante la magnitud del problema, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la elaboración de un plan de choque que se presentará en los próximos días. Según explicó, la prioridad es garantizar que cada una de las mujeres afectadas sea llamada de forma inmediata para realizar las pruebas necesarias.

"Lo primero es resolver el problema y atender a las afectadas. Después se depurarán responsabilidades", aseguró Moreno, quien reconoció que no fue informado de la situación hasta el lunes por la noche. El presidente defendió que Andalucía cuenta con uno de los sistemas de cribado más potentes de España, pero admitió la necesidad de mejorar protocolos y comunicación.

Uno de los aspectos más criticados ha sido precisamente ese protocolo, que, según Moreno, contemplaba no informar a la paciente cuando el resultado de la mamografía era dudoso, con el fin de evitar ansiedad hasta confirmar o descartar un diagnóstico. "Eso va a cambiar. La paciente debe tener toda la información", subrayó.

El Gobierno andaluz también ha iniciado una auditoría interna para determinar si este tipo de fallos se han producido en otros programas de cribado oncológico. En cuanto a las posibles responsabilidades políticas, Moreno no descartó ceses una vez finalizado el análisis técnico: "Hay directores generales, jefes de servicio, una consejera... y cuando sepamos lo que ha fallado, se tomarán decisiones".

Desde Amama, por su parte, se insiste en que las consecuencias para la salud emocional y física de las mujeres afectadas pueden ser graves, y se reclama transparencia, celeridad en la atención médica y garantías de que no volverá a producirse una situación similar.