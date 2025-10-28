Amama confirma que presentará 150 demandas individuales contra la Junta de Andalucía por los fallos en los cribados

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha decidido presentar una serie de demandas individuales contra la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado de esta enfermedad, en concreto un total de 150 en nombre de mujeres de todas las provincias andaluzas.

Según ha adelantado Radio Sevilla y han informado a Efe fuentes de Amama, esta entidad ha decidido presentar las denuncias por el mal funcionamiento de la administración sanitaria con dicho formato -demandas individuales- y no englobarlas en una conjunta porque cada mujer presenta un caso concreto.

De esta forma, han explicado, se intenta "que ninguna pierda protagonismo" en el marco de una denuncia de muchas mujeres a la vez. Además, la legislación marca que, en primer lugar, hay que presentar reclamaciones patrimoniales individuales ante la Junta de Andalucía como administración responsable de los cribados, y desde que se presente habrá un periodo de seis meses para que conteste el Gobierno andaluz.

Amama prevé también que si la Junta plantea alguna indemnización se estudie cada caso de forma concreta. Asimismo, ha señalado que si la Junta no responde en el plazo indicado las denuncias se presentarán en los tribunales.

Una reunión "en breve"

Por otro lado, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha apuntado tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes que le "consta" que el encuentro entre la Consejería de Sanidad y la asociación Amama "se producirá en breve". "Espero que sea lo antes posible", ha añadido antes de remarcar que "desde la Junta de Andalucía se ha invitado" a dicha asociación "hasta en cinco ocasiones a tener esa reunión", y "parece que van por buen camino" las conversaciones para fijar una fecha con la que "habrá reunión pronto".

La consejera también ha querido subrayar en el actual contexto de crisis de los cribados que el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con "una sanidad en una situación muy complicada" en Andalucía cuando llegó a la Junta tras la gestión de los anteriores gobiernos socialistas, en los que la actual secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, fue consejera de Salud y de Hacienda posteriormente, según ha recordado Carolina España.

"El PSOE-A destrozó la sanidad pública"

La portavoz de la Junta ha aseverado que "el anterior gobierno socialista destrozó la sanidad pública en Andalucía". "A los números me remito", ha manifestado para argumentar a continuación que "eliminar 800 camas es destrozar la sanidad, y guardar a 500.000 andaluces en los cajones para que no subieran las listas de espera es reírse de los andaluces".

Tras defender que el Gobierno de Moreno ha ido "año a año incrementando los Presupuestos y tratando de reconstruir la sanidad pública, gratuita y universal que queremos para Andalucía", la consejera portavoz ha recordado la irrupción de la pandemia de Covid-19 en el año 2020, que generó una crisis cuya salida "está originando tensiones en todos los sistemas sanitarios públicos".

Ha subrayado también que al hilo de la pandemia "llegaron muchos fondos Covid" con los que "se contrataron refuerzos" en el ámbito sanitario que "luego se han ido manteniendo a pulmón", porque dichos fondos "desaparecieron", y actualmente la sanidad andaluza cuenta con "28.000 profesionales más", hasta "128.000 profesionales sanitarios frente a los 100.000 que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno" de la Junta, ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que cuando Moreno llegó a la presidencia de la Junta "había una sequía inversora en nuevas infraestructuras" sanitarias, de forma que "no se había hecho un centro de salud en Andalucía desde hacía muchísimos años", y ya con el Ejecutivo del PP-A se han construido "siete hospitales, 25 centros de salud, 13 centros de día", unas infraestructuras a las que hay que dotar "con personal y no sólo con equipamiento sanitario", según ha remarcado.

Carolina España ha defendido así que el Gobierno de Moreno está "tratando de recuperar, de reconstruir" la sanidad andaluza, que "es una joya", y aboga por "seguir apostando con recursos y también con gestión", al tiempo que ha advertido de que "no se puede echar por tierra el sistema público sanitario andaluz ni a los profesionales sanitarios que trabajan en el SAS", el Servicio Andaluz de Salud.

La consejera ha concluido apuntando que en los Presupuestos de 2026 se puede encontrar solución a algunos de los problemas que presenta la sanidad andaluza y para realizar una "reforma estructural" del sistema, y ha aseverado que "recortando presupuestos, profesionales, camas, fusionando hospitales y guardando a los andaluces en los cajones, como hizo la señora (María Jesús) Montero, no se resuelven los problemas en sanidad". "Así se crean los problemas y luego tiene que venir alguien a resolverlos", ha apostillado para concluir.