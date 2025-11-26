Alerta sanitaria en varios lotes de sopa de pollo con fideos de Knorr: se han distribuido en Andalucía y otras seis comunidades

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este miércoles una alerta sanitaria tras detectar la presencia de piezas metálicas y de caucho en dos lotes específicos de sopa de pollo con fideos deshidratada comercializada por la marca Knorr. La información ha sido comunicada a las autoridades españolas a través de una notificación procedente de Rumanía.

El producto afectado corresponde a la Sopa de pollo con fideos de Knorr con números de lote 527922C93 y 528022C93, cuya fecha de caducidad se extiende hasta abril de 2027. Se trata de envases de 63 gramos que se conservan a temperatura ambiente y que, según ha trascendido, han sido distribuidos inicialmente en Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras regiones.

Parte trasera del envase del producto afectado.

Cabe destacar que la alerta sanitaria surge del propio autocontrol de la empresa, que ha cumplido con su obligación legal de informar a las autoridades competentes para evitar la comercialización de productos potencialmente inseguros para el consumidor.

Recomendaciones para los consumidores

La AESAN, organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado encarecidamente a los consumidores que se abstengan de consumir estos productos específicos si los tienen en sus hogares. La información ya ha sido transmitida a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar la retirada efectiva del producto de los puntos de venta.

Este tipo de alertas forman parte de los protocolos habituales de seguridad alimentaria en España, donde la colaboración entre fabricantes, distribuidores y administraciones públicas resulta fundamental para proteger la salud de los consumidores frente a posibles riesgos alimentarios.