Salud retrasa una semana la revisión de la desescalada por la alta incidencia

Ese hito en el proceso de vacunación podría convertirse en flor de un día por los altibajos que ya se han convertido en sello de la distribución de vacunas que realizan las empresas farmacéuticas tras sus acuerdos con la UE. El consejero de salud mostró su preocupación por el descenso en la llegada de vacunas a partir de julio. Esta semana están garantizadas 700.040 dosis a las que hay que sumar las de Astrazeneca que llegarán a finales de semana y que están destinadas al grupo de edad de 60 a 69 años, pero "a partir de julio las de Janssen no nos llegan y de Pfizer lo harán un 40% menos".

La evolución de la incidencia acumulada y la reducción de la presión hospitalaria no permiten, explican desde Salud, seguir dando pasos. Pese a que Andalucía lleva reduciendo el número de casos por 100.000 habitantes desde hace 10 días y los ingresos caen de forma sostenida desde hace semanas, la Junta ha vuelto a retrasar el examen. El portavoz del Gobierno autonómico fijó hace unos días la cota que debe alcanzarse para que se levanten algunas restricciones y ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre, reiteró en un acto en Huelva la misma idea. "Había una serie de variables importantísimas como que la incidencia acumulada fuera menos de 150; el número de hospitalizados se situará por debajo de 500 en el conjunto de la comunidad y se vacunara a más de 700.000 personas a la semana". En este punto, recordó que en incidencia, a día de hoy, la región está aún en 164 casos por 100.000 habitantes y en lo que respecta a hospitalizados se está en 534, por lo que no se ha alcanzado la cifra deseada; únicamente se cumple el tercer parámetro ya que sí que se ha superado el número de 700.000 vacunados a la semana.

El refuerzo del SAS se prolonga a octubre para cubrir el verano

La Consejería de Salud y Familias va a readaptar la contratación extra de personal que se ha realizado para hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia de Covid-19, cifrada en alrededor de 19.300 profesionales a día de hoy, a la cobertura del plan asistencial para la temporada estival. El consejero Jesús Aguirre precisó ayer en declaraciones a los periodistas en La Antilla (Huelva), cuestionado por este asunto, que "se trata de una cifra muy grande contratada al margen de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ahora que ha bajado la incidencia de la pandemia se va a readaptar al de verano prolongando sus contratos hasta el 31 de octubre". Eso se traducirá, según garantizó Aguirre, que todas las zonas de costa de la comunidad autónoma "van a salir reforzadas dentro de la asistencia sanitaria", y las zonas de interior, si bien "no van a tener consultas a nivel de tarde, sí que mantendrán todo el sistema de urgencias". Según el consejero "no varía nada en comparación con años anteriores, sólo que no habrá contratación extra de profesionales para el plan de verano porque ya se ha realizado antes; lo que haremos es mantener esas contrataciones hasta el 31 de octubre".