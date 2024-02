Moreno exige el cese de Grande-Marlaska y reclama la zona de especial singularidad para Cádiz

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha exigido que el presidente del Gobierno "depure responsabilidades al más alto nivel" de forma "urgente e imprescindible" después del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Moreno ha reclamado a Sánchez que pida la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o lo cese de inmediato: "Ha pasado mucho tiempo, no podemos esperar ni un minuto más", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno ha reiterado la petición de su Gobierno de que Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad para que cuente con medios adecuados para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente andaluz ha asegurado que es "el momento" para que Sánchez tome una decisión, ya que se advirtió "durante muchos años" de lo que ocurre en la costa gaditana y no ha habido "ningún tipo de respuesta".

Moreno ha criticado que el ministro del Interior no haya atendido las reclamaciones que han hecho en los últimos años los alcaldes de la zona y las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía y ha considerado que Marlaska "ha sido contumaz en el error" y ha recordado recordado que el ministro dijo "horas antes que tenían todos los medios" y que la seguridad estaba garantizada. "Cuando uno no tiene la sensibilidad para atender y entender lo que estaba pasando es que no está capacitado para desarrollar esa labora en el Ministerio". Por ello, considera "evidente" que se ha producido "un gravísimo error" de planificación, de ejecución y de "gestión" ante la importante amenaza del narcotráfico.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha profundizado así, a preguntas de los periodistas, en su petición inicial para que se depuraran responsabilidades "al máximo nivel" tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil al ser embestida su embarcación por una narcolancha.

Moreno ha defendido que el Ministerio del Interior contaba con información previa y denuncias "suficientemente elocuentes" para haber tomado alguna decisión antes. Y se ha mostrado "preocupado" como presidente de la Junta y ha cuestionado si están las costas andaluzas "debidamente protegidas ya que, aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen todo lo que está en su mano, ¿lo está haciendo el Ministerio del Interior?". En este sentido se ha preguntado si el Ministerio del Interior pone en manos de las fuerzas de seguridad "necesarios y dignos": "¿Cuántas embarcaciones de la Guardia Civil están averiadas en Andalucía, por qué no se reparan?".

Moreno ha mostrado su preocupación por "la falta de humanidad" de partidos que "apoyan" al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que ha citado a Bildu y Geroa Bai, que no han participado en el minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles en el Ayuntamiento de Pamplona y ha inquirido "¿Qué tiene que decir el presidente del Gobierno y el PSOE?", ha preguntado.