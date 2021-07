La Junta rechaza solicitar el toque de queda en Andalucía

A diferencia de varias autonomías, la Junta descarta por ahora solicitar un toque de queda ajeno al establecido en la normativa vigente, es decir, para aquellos municipios que superen los mil casos positivos por cada 100.000 habitantes. No habrá de momento un toque de queda general.

Las cifras de los indicadores que tiene en cuenta el comité de expertos que asesora a la Junta no son óptimas. El martes será la próxima deliberación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pese a la inquietud que muestra en sus intervenciones sobre la evolución de la pandemia, no ve "razón suficiente" para pedir un toque de queda o para "cortar de cuajo" la movilidad en la región.

La evolución de los datos epidemiológicos y clínicos, se han vuelto menos esperanzadores. A excepción del número de muertes, el resto de parámetros invitan a la cautela, según coinciden los especialistas y aún las autoridades políticas. El nivel de contagios, medido con la incidencia acumulada en 14 días, ha subido en una semana del 242 notificado el viernes pasado a los 353,3 de este 16 de julio. El incremento es de un 46%. El número de personas infectadas no corresponde exactamente con la saturación hospitalaria, aunque en una semana los ingresos han pasado de 499 personas a 686, una subida del 37%.

Aunque la cobertura vacunal hace confiar a los especialistas y dirigentes en que la quinta ola, empinada en este instante, no provoque los picos de ingresos de anteriores olas -4.980 personas fue el valor máximo de hospitalizados el 2 de febrero, el cénit de la tercera ola-, es cada vez más extendida la inquietud por la gradual saturación de los centros de Atención Primaria, de un lado, y, en el peor de los casos, por que los hospitales comiencen a cargarse de enfermos de personas no vacunadas o no del todo inmunizadas. (La variante delta reduce la efectividad de las vacunas cuando sólo hay administrada una dosis.)

En Andalucía constan 358.124 personas de entre 40 y 69 años sin ninguna dosis puesta. Esa cifra supone el 10% de esas cohortes etarias, en cuya población aún hay 367.513 personas con una sola dosis -189.000 son sexagenarios, individuos particularmente vulnerables-. Son por tanto unos 700.000 andaluces frágiles.