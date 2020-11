La Junta estudia adelantar la restricción de la movilidad a la tarde en Andalucía

La Junta de Andalucía tiene la potestad de limitar aún más las restricciones de movilidad de los ciudadanos andaluces a partir del lunes. Y el presidente andaluz, Juanma Moreno, no descarta ninguna medida si la evolución de la pandemia continúa descontrolada y sigue acumulando los poco alentadores datos del último mes. Moreno insistió este miércoles en acometer medidas más "drásticas". Si las cifras epidemiológicas se mantienen, "no nos queda más remedio que limitar la movilidad y los horarios de abajo a arriba" y, llegado el caso, adelantar el toque de queda hacia la tarde, "para no dañar más a la productividad matinal, que es la que tiene el pico más alto de actividad", manifestó el presidente andaluz en un foro público celebrado en Málaga.

Estamos analizando al detalle los datos de esta semana en #Andalucía. Si la situación no mejora, no hay otra alternativa que limitar aún más la movilidad. En caso de hacerlo, intentaremos preservar todo lo que podamos la franja de mayor producción en la economía. pic.twitter.com/zTb1cEaT25 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 4, 2020

Como autoridad delegada durante la vigencia del estado de alarma -prorrogado hasta el 9 de mayo-, el presidente de la Junta podrá "modular, flexibilizar y suspender la aplicación" de la "limitación de la libertad de circulación de personas", así como "la entrada y salida de la comunidad autónoma", "la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados" y "la permanencia de personas en los lugares de culto".

Así lo señala la resolución publicada ayer en el BOE que, además de aprobar la prórroga del citado estado de alarma hasta mayo, modifica tres artículos del decreto que lo posibilitó.

La principal variación incluida en la resolución de la prórroga se fundamenta pues en la potestad que reciben desde el lunes los presidentes autonómicos para cambiar los horarios del toque de queda, siempre que sea previamente comunicado al Ministerio de Sanidad, que estará coordinado con las consejerías de salud autonómicas en el seno del Consejo Interterritorial.

Lo que no pretende por el momento la Junta es encerrar a los andaluces en sus casas, tal como sucedió en el confinamiento decretado en primavera. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, le pidió ayer al Gobierno de España que aclare cuanto antes si tiene intención de decretar encierros domiciliarios y que, si lo hace, actúe con unidad de criterio, "sin medidas a la carta", informaron fuentes de la Junta.

Andalucía, añaden desde la administración, no ha solicitado que se aplique esta medida, por carecer los gobiernos autonómicos de competencias para ello. Tampoco el Gobierno, según lo manifestado ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la su reunión con los consejeros, tiene el plan de aplicar esta medida estricta antes de "dos o tres semanas", que es el periodo en que se evaluarán los indicadores epidemiológicos después de las medidas aplicadas a lo largo de las últimas dos semanas.

Antes, el domingo, Moreno mantendrá una reunión con el comité de expertos que analiza el curso de la pandemia en Andalucía. Siendo el lunes el día en que Moreno verá ampliado su poder de decisión en cuestión de las limitaciones, es de esperar que nuevas política sean anunciadas el fin de semana con tal fin. "Son medidas que hacen daño al tejido productivo, pero no tenemos otra alternativa que limitar la movilidad si no queremos ir al confinamiento domiciliario", avisó ayer Moreno.