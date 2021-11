Juanma Moreno recomienda al PP andaluz que se aparte de los "enredos"

"Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie, centrémonos en cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez, ése es el único objetivo, con unidad, unidad y unidad". El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a los delegados del congreso regional del partido que se alejen del ruido de las luchas internas que han llegado hasta este cónclave. Lejos de la disputa entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha apostado por su perfil moderado, ha abogado por un partido "trasversal" que aspire a una mayoría en las próximas elecciones, aunque ha introducido cambios en la dirección del partido, de la que ha reconocido que ha sido "débil" por la migración de dirigentes hacia el Gobierno andaluz.

El cambio más llamativo, uno de los pocos, es que Juanma Moreno ha creado la figura del coordinador general, que será el cordobés Antonio Repullo, actual delegado de la Junta en su provincia. Esta cargo viene a reforzar a la secretaria general, Loles López, de quien Moreno ha resaltado su "lealtad", pero no se sitúa, jerárquicamente, por encima de ella. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, será el nuevo portavoz del partido; sustituye a Elías Bendodo, que seguirá siendo la voz del Gobierno andaluz.

El PP ha creado la figura del vicepresidente del partido, pero Moreno no ha nombrado a nadie para este puesto. Si gobierna en la próxima legislatura, elegirá a una persona que sí se convertirá en su referente más personal en la organización.

La estructura del partido apenas cambia, lo sustancial de este congreso es que se ha consolidado el liderazgo de Juanma Moreno, que se convirtió en presidente de la Junta en enero 2019, a la vez que el PP nacional se debate en una verdadera crisis de liderazgo contra Pablo Casado que promueve la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como el resto de los barones, Moreno aboga por mayor autonomía de los gobiernos territoriales y de las organizaciones regionales del partido, pero sin poner en duda la candidatura de Pablo Casado a las próximas elecciones generales. El lema de los barones es el de anteponer sus territorios al propio partido, en una jerarquía de valores que ya han experimentado los presidentes autonómicos socialistas cuando se han enfrentado a Pedro Sánchez.

En uno de sus congresos regionales, Susana Díaz le espetó a Sánchez: "Pedro, no me hagas elegir entre Andalucía y el partido, porque siempre escogeré a Andalucía". Sin ese dramatismo, ése ha sido el mensaje de Juanma Moreno. "Cuando gobierne Pablo Casado seguiré defendiendo Andalucía con la misma pasión", indicó en su discurso principal. "Todas mis decisiones, todas, están dirigidas por los intereses de los andaluces, no me interesa nada más, antepongo el interés de Andalucía por delante de los del partido", siguió.

La iconografía de este congreso popular adelanta cómo será la próxima campaña electoral de Juanma Moreno. Las siglas del PP apenas se han visto y la sintonía machacona que se escucha en los mítines no ha sonado ni una vez. El PP buscan ampliar la base a su derecha e izquierda, con un presidente como candidato que se ha buscado un perfil moderado, con escasas angulosidades ideológicas. No es Isabel Díaz, Ayuso, aunque no reniega de sus éxitos, se parece más a Alberto Núñez Feijóo.

Este es el primer congreso del PP que celebra desde el Gobierno de la Junta. Moreno se ha convertido en un líder no previsto que consiguió el Gobierno andaluz, a pesar de obtener el peor resultado de la historia de su partido. Para diferenciarse del PSOE, este congreso ha homenajeado a todos quienes han sido presidentes del partido desde su creación: Antonio Hernández Mancha, Gabino Puche, Javier Arenas, Teófila Martínez y Juan Ignacio Zoido.

En el último congreso del PSOE-A, el celebrado en Torremolinos, no asistieron ninguno de los ex presidentes socialistas de la Junta anteriores a Susana Díaz, a excepción de José Rodríguez de la Borbolla. El caso de los ERE provocó que Manuel Chaves y José antonio Griñán se apartasen de la vida pública. En el PP, Javier Arenas seguirá siendo presidente de honor.

Los cinco ex dirigentes populares han estado en Granada, y los cinco obtuvieron mejor, o igual, resultado que Moreno en las elecciones, pero todos se enfrentaron a un escenario bipartidista en el que el PSOE ocupaba todo el espectro del centro y casi de la izquierda. De ellos, Arenas fue el único que consiguió aventajar a los socialistas, aunque no pudo gobernar.

El objetivo expreso de Juanma Moreno es conseguir en las próximas elecciones esa mayoría que se le ha resistido al nuevo presidente. A su favor cuenta con la absorción de la mayor parte del voto de Ciudadanos, lo que ya le podría aportar más apoyos que los socialistas. Su flanco derecha, el de Vox, está más descubierto. En el caso de que Macarena Olona sea la candidata de este partido, Juanma Moreno se presentará, también ante el votante de centro izquierda, como el único garante de moderación.