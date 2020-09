Juanma Moreno desaconseja las reuniones familiares "innecesarias"

Juanma Moreno está preocupado por el avance de la pandemia de Covid-19 en esta segunda ola, pero Andalucía no tomará medidas inminentes para doblegar la nueva curva, que es ya mayor –aunque con matices– que la de la pasada primavera.

Lo que si ha hecho este jueves el presidente de la Junta, que ha visitado las obras del hospital de Osuna, en Sevilla, es reclamar a la población que evite las reuniones “siempre que se pueda”, aunque sean familiares. Como ha recordado el presidente de la Junta, son estas aglomeraciones en las que se percibe “un entorno seguro” y hay relajación, por lo que “siempre hay más posibilidades” de contagio.

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que va a esperar a ver la evolución de la pandemia durante la segunda quincena de septiembre y, si es necesario se tomarán, “más decisiones”. No obstante, ha recordado que las medidas siempre afectan a muchos sectores, por lo que tienen que ser “quirúrgicas, muy pensadas” y con la base del comité técnico.

El presidente ha destacado como dato positivo que la parte clínica de hospitalizaciones se está manteniendo “estable” en los últimos tres días, mientras que los contagios, que siguen subiendo, los ha ligado a que se están haciendo más pruebas PCR que nunca. Moreno ha garantizado que la Junta va a trabajar para evitar “el posible colapso” de la sanidad, para lo que ha puesto como ejemplo el plan elaborado para prevenir 3.000 ingresados o las obras en infraestructuras sanitarias que se están realizando.

Respecto a la situación de las residencias, ha aludido al “estricto protocolo” por el que “prácticamente no se deja entrar o salir a nadie” y ha defendido que la mayoría de residentes que ha dado positivo son asintomáticos, algo que no se detectaba en la primera oleada porque no se podían hacer tantas pruebas.