Juanma Moreno reclama al Gobierno el dinero y los materiales prometidos para atajar la crisis

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado este domingo al Gobierno central sus reclamaciones en apoyo material y monetario para atajar la crisis del coronavirus. Tras la videoconferencia con el jefe del Ejecutivo central y el resto de líderes autonómicos, Moreno ha calificado de "injusto" el reparto de fondos para combatir la pandemia, pero también ha revelado que todavía no ha llegado ni un euro.

A pesar de las reiteradas llamada a la "lealtad", Moreno se ha mostrado muy crítico con determinadas decisiones tomadas por el Gobierno central e incluso ha solicitado "prudencia" para evitar que se traslade a la población una "falsa sensación de victoria". Respecto al material, ha puesto como ejemplo el uso de mascarillas, de las cuales sólo el 7% del total proceden de la Administración estatal, mietras que el 9% son de una donación de Amancio Ortega y el 86% restantes han sido compradas por la propia Junta.

Más allá de las mascarillas, el foco está puesto ahora en los test rápidos que deben servir para ampliar el control a la población. Del millón que el Gobierno ha anunciado que repartirá entre las regiones no ha llegado todavía ninguno. No obstante, la Junta ha recibido 100.000 del grupo Festina-Lotus y ha adquirido 50.000 de los cuales han llegado 2.000. Según Moreno, ya están utilizándose esos test para el personal sanitario y se generalizarán para este sector y otros prioritarios y, en última instancia, para pacientes asintomáticos.

El presidente andaluz aspira a que el Gobierno establezca un "calendario" para la llegada de material, pero también urge al envío de los fondos prometidos a Andalucía, aunque considere que su reparto ha sido injusto. En total son unos 100 millones, de los cuales 51,6 se corresponden al fondo social, unos cuatro para evitar la pobreza infantil y 44 millones para el sector sanitario.

En materia económica, Moreno ha reclamado al Pedro Sánchez una "alianza público-privada" que permita una salida de la crisis económica más reforzada. "Esto es una cuestión de Estado, no puede hacer cada uno la guerra por su cuenta", ha expresado el presidente andaluz antes de afirmar que "todos los recursos son necesarios".

"Todos hemos generado lo público y lo privado en este país", ha insistido el jefe del Ejecutivo andaluz, que cree necesario "dar seguridad" al empresariado y no "generar miedo e incertidumbre". "No hay salida ideológica y partidista a esta crisis", ha zanjado Moreno, que no ha hecho mención alguna a la gestión del Gobierno en esta materia. Esta afirmación se produce sólo unos días después de la polémica por el tuit de Pablo Iglesias sobre el artículo 128 de la Constitución, que establece que "toda la riqueza el país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

Como medidas concretas, Moreno ha propuesto la creación de un subsidio de dos meses para los trabajadores, sobre todo temporales y fijos discontinuos, que no han podido acceder a un puesto de trabajo en estas fechas con motivo de la suspensión de la Semana Santa y las fiestas propias de la primavera que se celebran en Andalucía.

También ha anunciado que su Gobierno pondrá en marcha un plan especial para atender a los autónomos que será aprobado esta semana y ha afeado al Ejecutivo central que haya decidido utilizar parte del dinero de las políticas activas de empleo para pagar subsidios. Según Moreno, esta decisión del Gobierno ha impedido que la Junta tenga más fondos para ese plan de autónomos y ha revelado que fue la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien pidió soluciones "imaginativas" a las comunidades para utilizar estos fondos. A Andalucía debían llegar 430 millones de euros en este concepto, pero finalmente serán 205 tras la decisión del Gobierno de disponer del dinero.