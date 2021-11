Juan Marín: "Como Gobierno no nos interesa aprobar el Presupuesto en año electoral, sería estúpido"

"¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un Presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba Presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más". El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, defendió ante su grupo parlamentario que es mejor no aprobar el Presupuesto de 2021, según un audio revelado por la Cadena Ser este martes.

En estos momentos, el Gobierno andaluz intenta negociar el Presupuesto de 2022 con Vox y el PSOE, pero está encontrando serios problemas para ello. Ahora también se revela que en una parte del Ejecutivo de Juanma Moreno tampoco hay mucho interés.

La argumentación que Juan Marín despliegue en la alocución a los suyos es la siguiente: supuesto que las elecciones fuesen en octubre o noviembre de 2022, las nuevas cuentas sólo podrían ejecutarse entre "abril, mayo, junio o julio", porque la convocatoria obliga a no realizar actos de Gobierno que se puedan entender como electoralismo. "A partir del 1 de enero, comienza la campaña pura y dura, los tanques a la calle", llega a decir.

Marín sostiene que el Presupuesto de 2022 implicaría recortes, debido a que se tendrían que devolver las liquidaciones de 2020. No ha sido así, el proyecto contiene un incremento del gasto del 9%, entre otras razones, porque el pago de la liquidación ha sido perdonado por el Gobierno central.

Juan Marín también advierte de la posibilidad de que el PSOE intente llegar a acuerdos con el Gobierno andaluz como una nueva estrategia. "El PSOE solamente le queda una jugada, que es demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura y si le quitamos esa posibilidad (...) pues al final conseguimos pleno. "Con esa estrategia tenemos que jugar hasta el final", indica.