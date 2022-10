Felipe González: "Quiero tener en esta mano a Alfonso Guerra"

El PSOE ha logrado conmemorar este sábado en Sevilla su primera victoria electoral, la de 1982, con una alegría similar a la de ese mes de octubre cuando Felipe González obtuvo 202 escaños. La primera frase que González pronunció ante el auditorio, lleno, de Fibes se la dedicó a quien fuese su vicepresidente, Alfonso Guerra. "Hoy conmemoramos y recordamos, traer lo que recuerdo con la memoria y lo que traigo en el corazón. Y no logro traerlo, quiero tener en esta mano, en ésta -aseguró a la vez que levantaba el puño-, en la del balcón del Hotel Palace, a Alfonso Guerra".

Guerra no ha asistido al acto que se ha celebrado en Sevilla, después de que se enfadase por no haber sido invitado de modo personal, y González ha tratado de traerlo. Y, como ha contado, no ha podido. La historia del PSOE desde ese octubre de 1982 también es la de sus divisiones internas, aunque a pesar de ello nunca ha llegado a fragmentarse. También le ocurrió a González, también el tardó en reconciliarse con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en el último congreso federal, el de Valencia de hace un año. Entonces, reclamó que se le dejase opinar. Ahora, Sánchez ha logrado conciliar buena parte del partido desde la Transición. Aunque, de momento, le falta Guerra, uno de los artífices de aquella victoria socialista.

En esta ocasión, González no ha abierto brechas con la dirección actual. Ha tratado de situar al público en que momento se encontraba España en ese mes de octubre. Y nada mejor lo explica que en aquellas semanas se desmontó un golpe de Estado que se preparaba para el día de reflexión, el 27 de octubre. "Hicimos una reforma militar, y ahora puedo decir, con 80 años, que nos podemos sentir orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas", aseguró.

González recordó que su prioridad de 1982 fue la "convivencia en paz y libertad". Hoy, ha sostenido el ex presidente, "la convivencia debe seguir siendo la prioridad". "Sin convivencia en paz y libertad, todo es liviano, todo se puede caer", remató.

González ha repasado los logros de sus gobiernos. De la única política de la que no se ha sentido conforme es de la territorial. "Descentralizar, políticamente, a España le ha venido muy bien para su desarrollo, pero centrifugar el poder para enfrentarnos a todos no está bien", ha señalado.

Antes de la intervención, la organización ha proyectado dos videos de felicitación de la primera ministra danesa y del alemán. Scholz ha revelado que González fue uno de los líderes más admirados cuando miltaba en las Juventudes Socialistas. "Felipe, tú siempre serás la cara de la joven democracia española", dijo Olaf Scholz.