Muere Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de Andalucía

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, quien también fuera seleccionador nacional de baloncesto entre 2001 y 2022 ha fallecido a los 61 años tras una larga lucha contra el cáncer, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía.

El hasta ahora consejero de Educación fue diagnosticado de cáncer de próstata en 2016, una enfermedad que logró superar, pero en la que volvió a recaer el pasado año.

Nacido en Melilla en el año 1961, fue doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, Máster en alta dirección de empresas del Instituto San Telmo y diputado autonómico de Cs por la provincia de Málaga, circunscripción por la que fue cabeza de lista en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

El 22 de enero de 2019 tomó posesión como consejero de Educación y Deporte del Ejecutivo de coalición conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs) y presidido por Juanma Moreno, cargo que ha detentado hasta el día de su fallecimiento.

Imbroda tuvo una larga trayectoria deportiva que lo convirtió en un referente del baloncesto español. Así, tras comenzar en el colegio Maristas malagueño, participó en la preparación de la selección de Lituania para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, tras lo que con el Unicaja de Málaga logró el subcampeonato de la ACB. Después de diez años vinculado a la entidad malagueña, dirigió al Caja San Fernando de Sevilla, el Real Madrid y la Selección Española.

Con la Selección Nacional consiguió una medalla de bronce europeo en Turquía durante su primer año, y logró en el Mundial de Indianápolis el hito histórico de ganar a la selección de baloncesto de Estados Unidos en competición oficial.

Tras superar el cáncer, decidió compartir su experiencia involucrándose en diferentes proyectos con el deporte como eje vertebrador.

Además, creó la Fundación Javier Imbroda, que atiende diariamente a niños con el deporte como herramienta de inclusión y que puso en pie con sus propios recursos, sin ayudas ni subvenciones públicas. Ejerció como ponente en numerosos foros universitarios, sociales y empresariales sobre dirección y liderazgo.

Antes de asumir su cargo como consejero, Imbroda ya tenía experiencia en formar parte de un equipo de gobierno dirigido por el PP, ya que en julio de 2011 fue nombrado como nuevo director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, regido por el popular Francisco de la Torre.

En estos últimos meses, Imbroda dijo varias veces que "ya no pienso en años, sino en semanas". En 2016 se le diagnosticó la enfermedad, pero no obstó para que poco después diera el salto a la arena política con Ciudadanos. A finales de 2017 relató en una carta la experiencia vital que suponía enfrentarse a un "cáncer de próstata de grado 10, el más agresivo y con metástasis en esa zona que no voy a detallar, para qué. Con el diagnóstico comienza un calvario, sobre todo porque sientes que la muerte te viene a visitar y con intención de quedarse. La vida y su final te recorre la cabeza multitud de veces. Desconoces qué sucederá. Te empiezan a hablar de supervivencia, de retrasar lo que parece inevitable, de nuevas técnicas, tratamientos varios, nuevos fármacos, escuchas y escuchas, y uno pasa automáticamente a pertenecer al mundo de los indefensos pacientes, inconscientes del tiempo que les queda", retrataba con conmovedora frialdad sus sentimientos con la enfermedad. "Luchar por la vida, no dudes de que es posible", cerraba.

En este periodo al frente de la Educación en Andalucía tuvo que lidiar con no pocos problemas. Desde el Covid y las medidas de distanciamiento hasta las críticas por la masificación en las aulas pasando por una polémica con el aterrizaje en la comunidad de una universidad privada.