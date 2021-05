¿Debería relajarse el uso de la mascarilla en espacios abiertos?

Las diferentes posturas acerca de dejar o no de utilizar mascarillas, en qué momento y en qué tipo de espacios, han creado controversia en las instancias políticas y, como no, en la ciudadanía. Así, el Gobierno central apuesta por comenzar a dejar los protectores faciales en casa siempre que la incidencia caiga por debajo de 150 casos, aunque lo ideal sería bajarla de 50 y, por el contrario, la Junta de Andalucía se echa las manos a la cabeza ante esta idea. Jesús Aguirre considera que sólo debería contemplarse ese extremo cuando, al menos, un 70% de población esté vacunada contra la la covid-19. No obstante, esta misma mañana el Ejecutivo regional ha pedido quitar la mascarilla al aire libre en los colegios e institutos y Sanidad ha avanzado que se hará "por pasos". La polémica está servida, ¿y tú, qué opinas?