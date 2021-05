Coronavirus: Salud confirma 26 positivos en el brote de la residencia de estudiantes de Sevilla

Un brote de coronavirus en la residencia de estudiantes Odalys Campus Sevilla en La Cartuja deja 26 contagiados. Son los datos oficiales confirmados por la Consejería de Salud y Familias después de que la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como comité de expertos, Inmaculada Salcedo, anunciase este lunes la aparición de este foco entre jóvenes residentes en el centro tras una reunión "sin medidas de protección y sin guardar las distancias".

El foco se habría originado en uno de los estudiantes, que presentó los primeros síntomas a mediados de la semana pasada, y, de aquí, se realizaron pruebas PCR al resto de sus compañeros el viernes pasado, confirmándose ahora el contagio de 26 personas, aunque en un principio se llegó a hablar de una treintena de afectados.

Según avisaron algunos de los residentes a este medio, la residencia habría sido aislada desde la misma semana pasada, en prevención de que se puedan dar más casos entre un total de 150 estudiantes y los trabajadores del centro. Sin embargo, desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias sólo confirman el aislamiento de todos los residentes afectados. Asimismo sí señalan la activación del protocolo para estudio de posibles contactos, por lo que no se descartan más positivos. En cualquier caso la situación ha generado una gran incertidumbre entre el colectivo residente "en una semana clave con exámenes finales", aseguran los jóvenes desde el anonimato.

En este sentido, Salcedo ha destacado este lunes en una entrevista en Canal Sur Radio "lo rápido" que se ha actuado para "atajarlo rápidamente". "El foco ha sido de personas que se han juntado sin medidas de protección, sin guardar las distancias, de fiesta, relacionándose", ha señalado.

"Lo grave no es el brote en sí sino que no se actué rápidamente. Los jóvenes no están exentos de cogerlo y transmitirlo", ha apuntado, toda vez que ha mandando un mensaje a los jóvenes porque "no hemos salido de la pandemia, el virus sigue".

Así se ha mostrado de acuerdo en permitir que se abran establecimientos nocturnos, con restricciones de aforo y con distancias, para "no incrementar las fiestas ilegales".