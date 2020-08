Aguirre reconoce la existencia de una "segunda ola" de coronavirus

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, reconoció ayer en el Parlamento que Andalucía padece ya una "segunda oleada" de la pandemia del coronavirus, que se esperaba para octubre pero que se ha "adelantado" a los últimos días de las vacaciones estivales.

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento, quien intercambió los conceptos tanto de "segunda oleada" como de "segunda ola", señaló que la Junta sabía que se avecinaban semanas difíciles complejas a efectos sanitarios, debido, por un lado, a una mayor movilidad de la ciudadanía por el periodo estival, también al incremento de visitantes a la comunidad y al deseo de compartir momentos con nuestras familias después de las semanas de confinamiento.

El 80% de las camas UCI para los enfermos críticos con Covid-19 están aún disponibles

Aguirre aclaró que la gran mayoría de los residentes en Andalucía y de los visitantes ha tenido un comportamiento ejemplar, pero una minoría muy pequeña no ha sido responsable con las medidas que se tienen que cumplir para evitar la sucesión de brotes que finalmente han ido apareciendo. El titular de Salud añadió que no pretende culpabilizar a nadie ni traspasar ninguna responsabilidad, ya que cada uno en su conciencia sabrá si ha cumplido o no con las medidas.

El consejero explicó en cualquier caso que esta "segunda ola" tiene unas connotaciones epidemiológicas y de salud pública muy diferentes a las de la primera, ya que basta con ver la curva de crecimiento o la edad poblacional afectada por el virus, lo que repercute beneficiosamente desde el punto de vista clínico. Hasta la fecha, las camas dedicadas a enfermos de Covid-19, ordinarios y críticos, está siendo soportable, pese al paulatino crecimiento diario.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, informó en ese sentido de que el 80% de las camas de la UCI están aún disponibles en los hospitales. De ese modo, Moreno quiso destacar que Andalucía está lejos del temido colapso en los centros sanitarios. "Es un dato fundamental desde el punto de vista clínico".

También declaró Moreno que los pacientes enfermos con coronavirus "sólo ocupan ahora mismo el 2,2% de las camas UCI", "para que desdramaticemos dentro de la gravedad que tiene esta situación", agregó.

Aguirre añadió por su parte, al hilo de la evolución de la pandemia, que en este momento, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días, es decir, con 81,66 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se sitúa en 166,10. En su opinión, Andalucía está "afrontando esta segunda oleada de la pandemia de una forma más sólida", citó Europa Press.