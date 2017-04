Si nos miran desde fuera...

Es lo que tiene la Semana Santa, que gusta. Al fotógrafo alemán Hans Keller le dejó completamente fascinado la primera vez que se encontró con una hermandad en la calle y con una ciudad patas arriba durante siete días. Era un espectáculo de luz, color y vida al que difícilmente podía resistirse este profesional de Frankfurt, que quedó cautivado por la puesta en escena de las cofradías.

Sus fotografías hablan de cómo se ve nuestra Semana Santa desde fuera, muestran una mirada con otros ojos que no son los de la gente de aquí, paisanos que -cofrades o no- saben más o menos de lo que va el asunto. Bajo ese título precisamente, Nuevas perspectivas de la Semana Santa de San Fernando, una muestra de su trabajo se expone en la tapería Aceite (Hermanos Laulhé, 14). La exposición, que ha llamado a atención de los cofrades, se inauguró en la noche del pasado jueves, inmersa ya la ciudad en las vísperas de una nueva Semana Santa a la que Hans Keller -es lo que tiene esto, que engancha- ha vuelto con su equipo fotográfico dispuesto a no perderse ni una cofradía y hasta pendiente del tiempo que hará en los próximos días.

Llega con su planning, con todos los horarios e incluso ha hablado con las hermandades para hacer fotos dentro de la iglesia a las salidas. Porque los preparativos del cortejo son, precisamente, uno de los momentos que más le fascinan. Aunque todo -explica- empezó con los cargadores, un personaje de la Semana Santa isleña que le dejó verdaderamente impresionado. En la colección de fotografías que expone en este local se ven algunas muestras de lo que dice. No son las fotos habituales de la Semana Santa, explica su traductora. Esas que se centran y protagonizan los pasos procesionales, las imágenes titulares. No pueden serlo, pero eso le confiere también un matiz diferente, otra connotación. Es la mirada de fuera. Así, como relata Keller con sus fotografías, es como nos ven... "Allí -en Alemania- no hay nada que pueda asimilarse a esto, a esta forma de celebrar algo como se hace con la Semana Santa en La Isla y, en general, en Andalucía", afirma el autor.

Sus imágenes de esta forma, no muestran a la Semana Santa en sí sino más bien se centran en todo lo que rodea a las cofradías en la calle y en el factor humano. Desprenden esa vida única que se respira en estos siete días únicos: capataces prepando a sus cuadrillas, cargadores amarrando, hermanos de fila que aguardan a que salga el cortejo a la alle, miradas que se detienen a contemplar las imágenes... Hay muchos gestos, más personas que imágenes procesionales. Lo que más le llama la atención de todo esto -admite- es precisamente esa "pasión" con la que la celebración de la Semana Santa se vive en la calle, esa participación colectiva.