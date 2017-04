Los elogios se extienden a las crónicas hispalenses

"Vaya cómo suena el Rosario de Cádiz". Este mensaje lo enviaba un periodista cofrade de Sevilla en torno a la una y media de la tarde. Al poco de ponerse en la calle la hermandad de La Sed, la banda de cornetas y tambores gaditana ya se había metido al público en el bolsillo. Y a la 'crítica' también. Tanto en las crónicas que fueron apareciendo el mismo Miércoles en distintos medios de comunicación hispalenses, como las que pudieron leerse ayer en papel destacaban el papel jugado por la formación.

El periódico El Correo de Andalucía dedicaba una crónica más extensa a los músicos gaditanos, incorporando declaraciones de algunos miembros de la banda. "Mucha era la expectación que se había creado desde que se anunciara su contrato hace casi un año. Tanto que esta formación de 145 músicos llevaba meses preparando con la hermandad el repertorio de su puesta de largo en Sevilla, eminentemente de tipo clásico pero también sonando mucho a Rosario de Cádiz", refleja la crónica de este rotativo, que más adelante cuenta cómo tras elevar la cruz del Cristo de la Sed "sonó con fuerza" la banda. "Consuelo, una composición dedicada al Transporte de Jerez, se impuso magistralmente a este lado de la Gran Plaza arrancando los primeros aplausos. Sones gaditanos para saciar la sed del madero redentor", narra el periodista.

En Diario de Sevilla, el periódico del Grupo Joly en la capital andaluza, se destacaba de las tres claves de la jornada del Miércoles Santo que "la banda del Rosario de Cádiz se estrenó tras el Cristo de la Sed y recibió grandes elogios".

También el periódico ABC se hacía eco del estreno musical de Rosario en la Semana Santa hispalense, reflejando lo siguiente en la crónica de la salida de la Sed: "Hubo quien dudaba del estilo musical de la banda en conjunción con el Crucificado, pero el resultado fue más que positivo ya que, entre su propio repertorio, sonaron muchas marchas clásicas", refleja el periodista.

Uno de los periódicos digitales dedicados al mundo de las cofradías, XYZDiario, señalan que "si hubo algo que brilló con luz propia fue la Sed". Y dentro de esa referencia a la cofradía enclavada en el barrio de Nervión, decía esta web: "Los componentes del Rosario de Cádiz no olvidarán nunca este día. Y no lo olvidarán no solo por su impecable estreno en la Semana Santa de Sevilla, sino por la terrible calor que pasaron en las primeras horas de la jornada. El tremendo nivel musical de esta formación y la buena conjunción creada con la cuadrilla del Cristo de la Sed, impusieron un sobresaliente al que ha sido uno de los temas más comentados durante el año".