Al cielo con las Tres Caídas

La Real y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Amargura tuvo ayer una visita especial momentos antes de que pusiera en la calle los dos pasos que procesiona. Y es que la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, respondió a la invitación de esta hermandad y asistió a la salida procesional de la misma acompañada por el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín y la diputada arcense, Ana Carrera, entre otros. Fue el arranque especial de una tarde noche para esta hermandad de las Tres Caídas, la primera que abría las puertas del templo de San Francisco para cumplir con su acto de fe.

Numerosas personas quisieron disfrutar del Lunes Santo, con una jornada que, por derecho, embellece la Semana Mayor de Arcos, que no en vano, está declarada de Interés Turístico Nacional. Y no es de extrañar que las calles se llenaran de visitantes desde primeras horas del día como se pudo atestiguar en los rincones del casco antiguo de la localidad. Además de la representación institucional, las Tres Caídas contó como otros años con presencia franciscana de frailes del convento de Regla, de Chipiona. Este año la cofradía recordó la pérdida del hermano Juan Manuel Carrera Manzano y en señal de luto no se hizo la tradicional levantá. Hay que recordar que esta cofradía está inmersa en la adquisición de una casa hermandad. El hermano mayor David Arias Pereira informó de que el paso de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas lució como exorno florales lirios morados mientras que la Virgen María Santísima de la Amargura llevaba en su paso de palio helechos de cuero con rosas blancas.

Esta señera cofradía que protagoniza el Lunes Santo cuenta con alrededor de un millar de hermanos inscritos.