El año de las ausencias

Pase lo que pase los próximos siete días por las calles de la ciudad, dicte lo que dicte el tiempo, la Semana Santa de 2017 será recordada como la de las ausencias. En contra de lo habitual, será la no salida de una hermandad la noticia que marque la fiesta por antonomasia de las cofradías en la calle.

2017 será el año de la ausencia del Perdón. La hermandad anunciaba públicamente el 28 de marzo -doce días antes del Domingo de Ramos- que no saldría a hacer estación de penitencia a la Catedral esta próxima Madrugada de Viernes Santo. Y con este anuncio, que llegó a provocar la reacción del alcalde y la del obispo, el pulso que la cofradía ha mantenido con el Consejo, el Secretariado y el delegado episcopal de Hermandades se rompió por la parte menos deseable.

A la ausencia de los dos pasos del Perdón se suma un tercero, que es el tercero de Las Aguas. La hermandad marianista no incluirá este año en su cortejo el paso de San Juan Evangelista, porque así lo aconseja su mal estado de conservación a consecuencia del ataque de xilófagos. Sí estará esa imagen de San Juan, que se incorporará al misterio.

Tres pasos menos, por tanto, que se suman al que ya perdió la Semana Santa el pasado año en favor de las vísperas, con el cambio del día de salida de la orden de Servitas al Viernes de Dolores. Deja todo ello bastante mermada la recta final de la Semana Santa, con solo cuatro cofradías entre la Madrugada y el Viernes Santo, que debieran ser los días grandes de esta fiesta.

La de 2017 será, en definitiva, una Semana Santa con 29 cofradías en las calles, lo que supone un total de 50 pasos procesionando por la ciudad desde hoy hasta el próximo domingo. Datos que reflejan una buena salud cofrade en la ciudad pero quizá una necesidad de 'reestructurar' el día de salida de las hermandades -si es que esto fuera posible-.

Siguiendo en el plano de las ausencias, tampoco estará esta Semana Santa la iglesia de la Castrense, que no será el Viernes Santo escenario de la salida de Expiración. El templo está siendo rehabilitado actualmente, lo que ha obligado a la cofradía a salir desde Santa María, lo que en el lado contrario regalará estampas inéditas para los amantes de las novedades y los cambios en la Semana Santa. Y ausente estará, igualmente, la Alameda en el inicio de la Semana Santa, ya que Borriquita procesionará desde la parroquia de San José, en una de las principales novedades de este año, que viene a ratificar la fuerza que extramuros viene cogiendo en el plano cofrade y que, al mismo tiempo, supone un gran reto para una hermandad que tiene establecidas once horas y media de recorrido.

De recorridos hay que destacar también el que hoy realizará la hermandad de Las Penas por el Campo del Sur y el barrio de El Pópulo para llegar a la Catedral, ya que el Consejo de Hermandades no ha permitido este año el cruce de la hermandad por la calle Compañía y la plaza de la Catedral para evitar el amplio corte horario que esto provocaba en la carrera oficial.

Del resto de itinerarios o de jornadas, apenas hay cosas reseñables este año; entre ellas estaría la permuta en el orden de paso por carrera oficial de Cigarreras y Sentencia el Miércoles Santo (que pasan a ser la segunda y la tercera del día, al contrario de lo habitual) y de Siete Palabras y Expiración el Viernes.

En carrera oficial sí se presenta este 2017 una importante novedad, con la presencia de sillas (algo más de doscientas) en la calle Arquitecto Acero. Con esta medida, que se adopta de manera experimental este año, el Consejo de Hermandades busca dar otra imagen a esta vía a la que salen las hermandades justo después de cumplir su estación en la Catedral. Dependerá de la acogida que tenga la puesta a disposición del público de estas sillas el trabajo que en años venideros se vaya haciendo en esta calle en Semana Santa. Además, conviene recordar que el Consejo determinó que 80 de estas localidades (todo el lateral de sillas situado frente a ese lado de la Catedral) se pongan a disposición del área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, para favorecer que personas y familias con menos recursos puedan contemplar también la Semana Santa desde la carrera oficial.

el DELEGADO DE DÍA

Las ausencias ya citadas serán aún más llamativas si finalmente se cumplen las previsiones y la Semana Santa transcurre con normalidad absoluta en los cielos. Esto es lo que por ahora pronostican las diferentes webs de información meteorológica, que descartan por completo -y prácticamente por unanimidad- la posibilidad de que la lluvia aparezca este año durante los desfiles procesionales, aunque el viento sí será compañero de viaje de las cofradías, al menos los primeros días.

En caso de que así no fuera y amenazara lluvia, entraría en escena una figura que si bien no es nueva, sí ha recibido este 2017 unas atribuciones y una relevancia aprobada por las hermandades que antes no tenía. Se trata del denominado delegado de día; un miembro de la permanente del Consejo que tiene la responsabilidad de coordinar la actuación de las hermandades en caso de que aparezca la lluvia, o amenace con aparecer, o surja cualquier otro contratiempo durante los desfiles procesionales de cualquiera de las jornadas. Los distintos episodios vividos la pasada Semana Santa en relación a la lluvia y a las decisiones que tomaron las distintas hermandades (en ocasiones sin tener en cuenta a otras hermandades que podían verse perjudicadas) ha motivado esta reacción, plasmada en un reglamento concreto para regular esta figura del delegado de día, sus atribuciones, y la forma de actuar.

Todo ello en la última Semana Santa de la actual permanente del Consejo de Hermandades, que preside desde hace casi una década (llegó al cargo en diciembre de 2008) Martín José García. En el mes de junio -mes en el que se celebrará también la magna mariana con motivo del 150 aniversario de la proclamación de la Virgen del Rosario como Patrona de la ciudad- deben celebrarse nuevas elecciones, a las que García aún no ha anunciado si optará o no a la reelección para afrontar algunos de los retos más importantes que tiene por delante la Semana Santa gaditana. Una Semana Santa que después de muchos años vuelve hoy a inaugurarse en los extramuros de la ciudad, con la salida a la una y media de la tarde de la hermandad de Borriquita desde San José. Por delante quedan casi 80 horas de Pasión, de tambor, de cirios, de palios, de devoción... a pesar de las ausencias.