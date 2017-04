¿Siempre lo mismo?

Yde nuevo llegó, como el azahar al naranjo o la sakura al cerezo, ella, primaveral y radiante, llegó con la luna de paresceve. Esa que aunque no sea aún Jueves Santo ya luce en todo su esplendor para dar luz en el Parque, la calle Ancha o Comedias. La Semana Santa ya ha comenzado y luce majestuosa como la fiesta de mayor arraigo y repercusión en nuestra ciudad. Y eso es así, le pese a quién le pese.

En una sociedad actual cada vez más desdibujada por la derivada posmoderna, en la que no hay tiempo para el razonamiento sosegado, donde el ahora ya es pasado y lo importante es crear opinión -cada vez más extrema y distante-, sin detenerse en la veracidad de los hechos tratados, y menos aún en la búsqueda de los puntos intermedios donde quizás esté la cordura y la sensatez del bien común, es casi un milagro que año a año la ciudad se paralice y se transforme y vuelva a pertrecharse de sus hábitos más clásicos y tradicionales.

En San Francisco y en la Pastora es, sin embargo, un Martes Santo muy distinto

Es Semana Santa, es de nuevo Martes Santo y hoy la ciudad olerá a barrios, barrios céntricos porque aquí en La Isla no hay nada lejos, a pesar de que los cañaíllas nos empeñemos en ir en coche a todos sitios. Olerá a barrio del Parque, a esa forma genuina de entender nuestra Semana Santa desde el concepto más puro y tradicional. Olerá al barrio de San Francisco, a esa mezcla divina entre el jolgorio popular de las Siete Revueltas y el espíritu más rancio y sobrio de la Vaticana y Castrense. Olerá al barrio de La Pastora, cofrade por sus cuatro costados, donde la oración más angustiosa y el sueño más profundo se teñirán de verde esperanza.

Es Martes Santo, otro Martes Santo. Lejano quedó el último truncado por la aparición de la lluvia a media noche; 385 días de larga espera mitigada por la cotidianeidad del día a día y la intensa vida interna que respiran las tres cofradías que hoy procesionan.

Para muchos de los que se agolpen en la acera, ajenos el quehacer diario cofrade, prácticamente no habrá novedades. Se agolparán desde primera horas de la tarde para no desaprovechar la luz del día y ver como brilla la plata del paso de Caridad -una verdadera joya de orfebrería- o el dorado de un paso -el del Huerto- que con la inclusión de los Santos Apóstoles durmientes el año pasado ha terminado siendo un misterio de enorme potencia y transmisión. Cuando las cofradías estén en el entorno de la Carrera Oficial será el momento de tomar un tentempié para posteriormente decantarse por algunas de las tres recogidas, en función de los respectivos gustos que cada uno tenga.

Sin embargo, ningún Martes Santo es igual a otro. En Caridad será un año especial. Durante este año 2017 se está celebrando en San Francisco el 75 aniversario de esta señera hermandad. Una completa agenda de actos a lo largo del año que tienen marcado en rojo tanto el día de hoy como el del próximo 16 de septiembre, cuando de nuevo salga en procesión de forma extraordinaria. Ya hoy podremos vislumbrar por las calles de San Fernando una nueva fase del paso, con una nueva capilla en el canasto lateral del paso o la inclusión de un ángel que, situado junto a la mano izquierda del Cristo de la Salvación, custodian la sangre derramada por Cristo simbolizada en la colocación de varias rosas rojas justo bajo esa mano. Son estos detalles, plasmando en el cortejo una catequesis plástica del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los que diferencian y justifican la existencia, entre otras cuestiones, de las hermandades y cofradías.

También será un día especial en el Parque. Y no sólo porque su paso de misterio cuente con la novedad del tallado del respiradero trasero, vislumbrándose lo que en un futuro será una de las referencias de la Semana Santa isleña. O porque vuelvan los sones de Lágrimas tras dicho paso misterio. Sino porque este año su caminar por constructora Naval llamará a la nostalgia, a una despedida silenciada y por la puerta de atrás de las hermanas Capuchinas. Cuando al atardecer, el cortejo se vaya acercando a este punto del itinerario, ya no estarán esas ventanas abiertas, seguirá habiendo en el exterior un gran ambiente pero ya no se escuchará el eco de ese rezo, el de aquellas que con su labor callada tuvieron siempre en sus oraciones a la ciudad de San Fernando. Desconocemos que hará la hermandad en unas horas cuando su paso de misterio llegue a las Capuchinas. No sabemos si continuará su discurrir o si, por el contrario, se girará y protagonizará su tradicional saludo como metáfora de un adiós que no pudo materializarse como ellas se merecían.

Y por último, en La Pastora el de hoy también será un Martes Santo diferente. Ya habrá tiempo de concretar con el Ayuntamiento la forma, lugar y fecha de entrega de la mayor condecoración civil que una entidad pueda recibir de manos de sus paisanos. Y es que la Hermandad del Huerto ha sido galardonada hace justo una semana con la Medalla de oro de la ciudad de San Fernando. Una medalla justificada por la labor social que esta cofradía hace siguiendo el camino de su titular el Beato Marcelo Spínola, Hijo Predilecto, Preclaro y Eminente de la ciudad de de San Fernando; una acción social que se vio acrecentada con motivo de la coronación canónica de su titular, la Virgen de Gracia y Esperanza, primera dolorosa con tal distinción en nuestra diócesis. Además, la Hermandad del Huerto tiene otras particularidades como la de haber recibido por parte del Presidente del Senado Español la polvera con la Constitución de 1812, al ser Spínola senador. Algo que hasta el momento no se ha regalado a ninguna hermandad en el estado español.

Hoy toca agradecerlo, como sólo el Huerto sabe hacerlo, mostrando la fe y el amor a Dios desde el júbilo y la alegría. Desde primeras horas de la mañana, la iglesia de La Pastora será un hervidero de hermanos que pocas horas más tarde volverán a teñir las calles de túnicas blancas y verdes en el cortejo más numeroso de cuantos procesionan estos días en la ciudad. Hoy hasta el viento se calmará para que toda la candelería alumbre la dulce mirada de María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada, quién ofrecerá esperanza de un mañana mejor a todos los que se acerquen a ella. Hoy hasta la luna brillará más que nunca cuando el Señor orando en el Huerto hinque su rodilla por nuestra salvación.

Y es que hoy es Martes Santo, pero ni en San Francisco, ni en el Parque ni en la Pastora será un Martes Santo igual a otros; porque la esencia de la Semana Santa es precisamente esa. Aparentemente todo será siempre igual, pero al detenernos sentiremos y experimentaremos mil y una sensaciones diferentes que se quedaran marcadas en nuestra retina para soportar la larga espera de todo un año.

Queridos lectores, que pasen un feliz Martes Santo.