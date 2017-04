Así será esta Semana Santa

El entuasiasmo de las vísperas y los nervios de las últimas horas fueron palpables en la jornada del Sábado de Pasión que La Isla vivió ayer intensamente, restando esos últimos minutos a la cuenta atrás que finalizará a las cuatro de esta tarde en la capilla lasaliana de la Estrella. A esa hora, como manda la tradición, la cruz de guía de la hermandad de la Borriquita iniciará una nueva Semana Santa que llega marcada por el viento de levante. Ya ayer, la cofradía de Humildad y Paciencia barajaba recortar el recorrido a la salida para evitarse las amplias avenidas, donde se verá especialmente castigada por el temporal. Todavía -aclaraba su hermano mayor, Guillermo Zuaza- no hay nada decidido. "Solo es un plan B", precisaba, un plan que pasa por salir directamente a la calle Real por Duque de Arcos (saliendo hacia la izquierda) o por otras calles del barrio. El vocal de día del Consejo de Hermandades, Alejandro Leiva, no descartaba tampoco que pudieran producirse modificaciones en esta primera jornada de la Semana Santa, si bien aclaraba también que, de momento, "todo sigue igual". A lo largo de la mañana se prevé que las tres hermandades evalúen nuevamente la situación junto al Consejo para tomar las oportunas decisiones.

Pero, más allá de estas primeras incidencias, ¿cómo será esta Semana Mayor de 2017 que hoy arranca?La marcha de las Capuchinas, el fallecimiento de Berraquero, las obras del Ayuntamiento, los estrenos del año e importantes novedades musicales, además del 75 aniversario de la Caridad o los preparativos para los 250 años que cumplirá también Nazareno, confluyen en esta Semana Santa que comenzará en apenas unas horas.

Las obras del Ayuntamiento tendrán una especial incidencia en los recorridos

Quizás uno de los aspectos más reseñables de este año -y que mayor incidencia tendrá en la calle- serán los cambios de itinerario que se han planteado, motivados en parte -aunque no en exclusiva- por las obras de rehabilitación del Ayuntamiento, pero también porque algunas cofradías prefieren ahorrarse su paso por la calle Las Cortes, donde se concentran varios bares y terrazas, en busca de un escenario urbano más recogido. Así lo hará esta tarde, por ejemplo, la hermandad de Humildad yPaciencia en su camino de ida hacia la Carrera Oficial, que realizará por la 'puerta' de la plaza de San José y la calle Benito Pérez Galdós. Y especialmente significativo será también el cambio de recorrido que en este sentido aplicará también la hermandad del Nazareno en la madrugada del Viernes Santo o, tan solo unas horas antes, el silente cortejo de la Expiración.

Obligados serán también los cambios que tendrán que aplicar las hermandades del Prendimiento y de la Resurrección a causa del vallado perimetral del Ayuntamiento, que inevitablemente tendrá su incidencia en toda la Semana Santa al desarrollarse estas obras en pleno centro de la ciudad. Este espacio monumental se convertirá necesariamente este año -y seguramente también el próximo- en un sitio de mero tránsito para las hermandades. De hecho, desde el gobierno municipal se han tenido que llevar a cabo algunas actuaciones para asegurar el paso de las cofradías por este punto, como nivelar la calzada colindante a la plaza del Rey y podar los árboles de las esquinas para asegurar un espacio mínimo que permita transitar a los pasos procesionales.

Mucho se ha hablado también este año de la Carrera Oficial, aunque los palcos no presentarán ninguna novedad. El Ayuntamiento ha insistido al Consejo y a los hermanos mayores en su propuesta de remodelación. Su idea -que pasa por trasladar los palcos al atrio del Consistorio- desató incluso las protestas de la oposición y terminó con una moción de rechazo en el pleno, que fue aprobada. Con todo, la propuesta no solo necesita del consenso de la permanente y del pleno de hermanos mayores sino que depende también en exclusiva de otros proyectos como son la terminación de la rehabilitación del Ayuntamiento -que no concluirá al menos hasta junio de 2018- y la remodelación de la plaza del Rey que el ejecutivo municipal tiene también entre manos y para la que baraja la convocatoria de un concurso de ideas. Es decir, que de aplicarse dicha modificación de la Carrera Oficial todavía tardaría unos cuantos años más. De hecho, cada vez se aleja más la posibilidad de que pudiera realizarse en este mandato que ya está a punto de alcanzar su ecuador.

Y de nuevo también el tranvía y su anunciada puesta en marcha para 2017 han sido motivo de cierta polémica cofrade, si bien la Semana Santa, una vez más, ha conseguido esquivar el 'fantasma' que acompaña a la Carrera Oficial desde hace ya diez años ante un nuevo retraso en la puesta en marcha de este medio de transporte.

Eso sí, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han reiterado su compromiso de que el tranvía no afectará a la celebración de la Semana Santa. Hasta el propio consejero de Fomento se pronunció en este sentido a finales del pasado año.

En el borrador de ordenanza de la calle Real que desde el Ayuntamiento se trabaja ante la puesta en servicio del tranvía se ha incluido una mención expresa a la Carrera Oficial y a la celebración de la Semana Santa. En él se especifica que cada año se dictará un informe "preceptivo y vinculante" a partir de los recorridos de las hermandades en el que se ordenarán las modificaciones y, en su caso, las suspensiones del servicio del tren-tranvía que tendrán que aplicarse. De momento no deja de ser un simple proyecto de ordenanza municipal, pero es la primera vez en la que algo así trasciende de los compromisos politícos verbales -de los que la mayoría sigue sin fiarse- para ponerse por escrito.

En el terreno estrictamente cofrade destaca el relevo en la presidencia del Consejo de Hermandades que se ha llevado a cabo tras la dimisión de José Manuel Rivera, que de momento ha sido sustituido por Jesús Cruz, y la inminente convocatoria de un nuevo proceso electoral para dirigir este órgano cofrade que se abrirá tras la Semana Santa. Aunque en la práctica, hay que reconocer que estos cambios apenas han tenido incidencia alguna en el trabajo habitual del Consejo y de las hermandades.

E, inevitablemente, una de las noticias que más incidencia ha tenido también este año ha sido la del fallecimiento del escultor Alfonso Berraquero, un imaginero que ha dejado una profunda huella en la Semana Santa isleña y cuya pérdida han llorado las hermandades y el mundo cofrade en general. De hecho, a esta Semana Santa que hoy comienza se llega esperando que avancen los trámites municipales para rotular con su nombre la calle Maldonado.

La marcha de las Capuchinas en el pasado mes de enero, aunque esperada desde hace más de un año, no ha sido menos dolorosa para las hermandades. Especialmente para la archicofradía de Jesús de Medinaceli, que mantiene con esta congregación una histórica vinculación. Y hay que subrayar que, evidentemente, el cierre del convento priva a la Semana Santa isleña de uno de sus rincones -y de sus momentos- más especiales y que mayor afluencia solía registrar.

Aunque no todo ha sido malo. Entre las buenas noticias -y muy buenas por cierto- se incluye también el regreso de la hermandad de la Vera Cruz a la capilla de la calle Patrona, desde donde saldrá el próximo Miércoles Santo tras casi nueve años a la espera de que concluyera el complicado y polémico proceso de rehabilitación.

Podrán verse además en los próximos días las nuevas fases de los pasos que están ejecutando Medinaceli y Prendimiento, así como nuevos bordados en los Estudiantes -de Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'- y en el nuevo bacalao del Ecce Homo, faroles entrevarales para los palios del Buen Fin y Dolores... Eso sí, no habrá este año estrenos espectaculares, aunque sí muchos proyectos que las juntas de gobierno se traen entre manos con vistas a los próximos años.

La Semana Santa que llega deja también atrás un año musicalmente complicado y con muchos cambios de acompañamiento en las hermandades. El más sonado de todos ellos ha sido, claro está, la ruptura de la relación que mantenía la agrupación musical Virgen de las Lágrimas con la hermandad de Columna y su vinculación definitiva con Nazareno, que ha supuesto también su cambio de nombre para llamarse ahora Lágrimas de Dolores. Tampoco pasa desapercibida la situación de la Banda Sinfónica -otrora Municipal- que solo tocará en La Isla un día.

Así es, en resumidas cuentas, el paisaje que dibuja esta nueva Semana Santa a la que La Isla se dispone a dar la bievnenida por la puerta grande.