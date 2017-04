Rosario se hace eterna en Sevilla

A veces se hace camino al andar, y a veces se hace historia. En ocasiones los sueños se cumplen y permite a un grupo de cofrades gaditanos verse con los ojos muy abiertos tocando con esa fuerza características sus instrumentos por las calles sevillanas, como tantas veces recrearon en sus cabezas mientras convertían a su banda, Rosario, en una de las referentes del panorama andaluz.

Porque la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz hizo historia doblemente en una inolvidable jornada de Miércoles Santo. Porque si histórico es que una banda de la capital gaditana acompañe a un crucificado de la devoción que arrastra La Sed en Sevilla no lo es menos el éxito conseguido, los gritos de "Viva Cádiz" que les acompañaron durante buena parte de las casi 14 horas de recorrido desde que salieran de Nervión o las magníficas críticas recibidas de esa Sevilla cofrade que conoce la excelencia.

Ayer, aún cansados pero satisfechos, los componentes de Rosario digerían ese sueño hecho realidad, ese éxito que corrobora todas las excelentes perspectivas que se crearon desde que se anunció que sería la banda gaditana la que acompañaría al Señor de la Sed desde la parroquia de la Concepción. El grueso de la expedición gaditana salió de San Fernando el miércoles a las ocho y media de la mañana en dos autobuses, y tras recoger a los componentes de Cádiz y El Puerto de Santa María, se dirigieron hacia la capital hispalense, donde llegaron pasadas las once de la mañana. A las doce del mediodía comenzó el cortejo de La Sed en Nervión, que no llegó al centro de la ciudad hasta las cuatro y media de la tarde. A las nueve de la noche se inició el regreso a su templo, al que arribó pasadas la una y media de la mañana. Casi 14 horas de recorrido con temperaturas de hasta 35º que provocaron algún amago de lipotimia entre varios miembros de la banda, y eso que, como ellos mismos han comentado, los hermanos de la cofradía estuvieron muy pendientes de que no les faltara de nada.

Sergio Figueroa, subdirector de la banda, atendió ayer la llamada de este diario para relatarnos cómo había sido esta experiencia única. "Pues ha sido increíble por la acogida que hemos tenido por parte del pueblo de Sevilla, con mucha gente felicitándonos a todo lo largo del recorrido y con muchos gritos de Viva Cádiz, eso es algo que nos ponía la piel de gallina, porque cuando uno lleva tantos años de esfuerzo, llegar a Sevilla, donde pienso que a cualquier músico le gustaría tocar, pues te llena de satisfacción", dijo.

Cuenta Sergio que Rosario, por expreso deseo de la cofradía, acompañó al Señor hasta su mismo altar, "con gente aplaudiendo dentro de la iglesia, gente llorando a nuestro paso por las calles, incluso personas de Cádiz que conocemos y que no podían aguantar la emoción. Ha sido algo histórico".

El subdirector de la banda reconocía ayer que cuando llegaron al acuerdo con la hermandad de La Sed para procesionar este año "no éramos conscientes de la magnitud que empezaba a tomar esto. Y eso que tengo que decir que nosotros hemos preparado esta Semana Santa como otra más, con el mismo entusiasmo y dedicación con el que lo hacemos cada año".

Al preguntarle si a estas alturas tienen claro ya que volverán a Sevilla el próximo Miércoles Santo indicó que "nosotros habíamos firmado por un año, pero el acuerdo era continuar si la hermandad estaba contenta y el hermano mayor, nada más acabar, nos felicitó, así que creo que la cosa está más que clara".

El repertorio que Rosario interpretó en Sevilla contenía muchas de las marchas que habitualmente tocan en cofradías de Cádiz como Sentencia, o Columna, el pasado Martes Santo. "Con Sentencia a lo mejor era un poco más espectacular porque La Sed es un crucificado, pero también, en un cortejo tan largo, hay veces en que los costaleros necesitan una música que los ayude".

Al preguntarle a Sergio con qué momento del recorrido se queda dijo que "ha habido muchos, pero sin duda la salida ha sido espectacular, porque te ves allí, con gente dándote la enhorabuena y es como si vieras un sueño cumplido, un sueño del que has hablado con compañeros durante muchos años".

¿Y esto supondrá que Rosario dejará de tocar en Cádiz? "Para nada, la banda está abierta a todo y continuará tocando en nuestra ciudad. Cuando finalice la Semana Santa se comenzará a negociar para el futuro, pero nuestra idea es tocar en Cádiz también, claro, y seguir trabajando por la Semana Santa que es lo que nos gusta".

Hoy Rosario tocará en Alcalá del Río y en mayo y septiembre ya tiene cerrados diferentes conciertos en los que demostrará toda su calidad.

Además de Sergio Figueroa, otro hombre radiante era ayer Francisco Serén, uno de los directores musicales de la banda, junto a Héctor Romero. Francisco, que ayer permanecía aún en Sevilla, reconocía que "aún estamos asimilando esto. Fue un día duro, por el calor sobre todo, por las horas del recorrido, porque interpretamos ciento y pico de marchas, que se dice pronto, pero increíblemente gratificante. Nos chocó ver el recibimiento de la gente de Sevilla con la banda. Fue increíble, los gritos de Viva Cádiz, los aplausos reconociendo que la banda lo dio todo desde que salió. Aquí en Sevilla hay grandes bandas y recibir tantos elogios tiene más mérito si cabe por eso", dijo.

En cuanto al repertorio dijo que "intentamos unir lo clásico, sobre todo en carrera oficial, con cosas más modernas, con cosas de nuestro propio repertorio".

Hasta cuatro reuniones han tenido los dirigentes de la banda con miembros de la hermandad para tratar del repertorio a interpretar en cada parte del recorrido. "Cuando en la cuesta del bacalao tocamos 'Milagro' y 'Eternidad' fue apoteósico. Tras el solo de 'Eternidad' se oyó un ole unánime e inmenso. Fue impresionante".

Francisco reconoce que para que Rosario suene así "hay mucho trabajo detrás. Hay gente que no es consciente de ello, de lo que hacemos y lo que sufrimos, porque no es una labor muy reconocida socialmente, incluso tiene una labor que no se ve, que es que los jóvenes, porque hay muchos en Rosario, estén ensayando apasionándose por la música en vez de estar en la calle cogiendo malos hábitos".

Francisco dijo que se habían emocionado durante el Miércoles Santo pero que "también nos acordamos muchísimo de Sentencia. No fue un paso fácil para nosotros, quien piense eso se equivoca. Estábamos en Sevilla preguntando cómo iba Sentencia. De hecho, hicimos un poco de intermediarios con la banda de Jódar, que nos parece una buena banda y que nos alegramos que lo haya hecho bien".

Reconoce Serén que ya en el año 2006 La Sed estaba muy pendiente de la posibilidad de que Rosario acompañara al Cristo, pero que entonces no se concretó nada. "Igual hace 10 años no era el momento. Ahora la banda tiene la madurez suficiente y es un honor muy grande tocar en Sevilla, donde sólo, y en ocasiones especiales, alguna banda de Huelva o Córdoba han podido hacerlo".

Al preguntarle si cabe la posibilidad de que otras hermandades sevillanas se interesen por Rosario indicó que "puede ser, pero hay bandas muy buenas y es complicado porque hay poco sitio, hay hermandades que tienen sus propias bandas también, en fin, que lo veo difícil".

Al igual que Sergio, Francisco agradeció lo pendiente que en la hermandad estuvieron de ellos, "incluso con médicos que atendieron a algún compañero que lo pasó mal por culpa del calor".

Por último, indicó que "si puedo presumir de algo es de la humildad de la gente de la banda, lo disfrutamos muchísimo, pero somos músicos amateurs y no lo perdemos de vista, salimos por gusto, por devoción y por amor en la Semana Santa y no es cuestión de que nadie se crea más que nadie. Si fuera solista de la Filarmónica de Londres, pues mira, pero creo que una de las claves para que la banda esté gustando tanto es el trabajo y la sencillez, y de eso seguiremos haciendo gala".