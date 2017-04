Revuelo de palmas ante una multitud expectante

Domingo de nervios y devoción. Y no era para menos porque La Hermandad de la Borriquita se encargó de abrir un año más la Semana Mayor de Chiclana con la salida procesional de sus titulares Jesucristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén y la Virgen de la Estrella.

El levante, que no dejó de soplar en toda la jornada de ayer, incomodó a los cofrades lasalianos, así como a la gente que se congregó ante la puerta de la Capilla de la Estrella en La Salle para ser testigo de los primeros pasos del desfile. No obstante, el viento se hizo llevadero y no restó brilló al esplendor del cortejo procesional, cuyos integrantes se adaptaron a este contratiempo meteorológico. Es más, las rachas de levante incluso aportaron un sello estético en los hebreos cuyas palmas revoloteaban al ritmo del viento.

Rincones y calles del recorrido procesional resguardaron al público del molesto viento Las claves del día1. ExpectaciónNumerosas personas se agolpan en la puerta de la capilla de La Estrella para ver la salida2. El centroLas calles del casco urbano se iban llenando de gente conforme avanzaba la tarde3. El vientoLas rachas de levante incomodó en instantes del desfile, pero no restó esplendor al cortejo

Las ganas y el fervor por sus titulares fueron las claves para que la salida procesional de la Hermandad de la Borriquita estuviera a la altura de un nuevo comienzo de la Semana Santa chiclanera.

En su salida, y tras la esperada Cruz de Guía, aparecieron los primeros penitentes y seguidamente los niños hebreos hasta que asomó por la puerta de la capilla de la Salle el paso de misterio adornado con claveles rojos y lilium y con la imagen de Cristo Rey sentado en la pollina, acompañado de las figuras de San Juan Evangelista y un niño hebreo, que eran portados por una treintena de costaleros. Poco después, hizo acto de presencia la Virgen de la Estrella con su paso cubierto de rosas blancas y orquídeas y cargados por más de 40 costaleros.

Una media hora más tarde, tras recorrer un tramo de la calle Agustín Blázquez y y la Cuesta de Hormaza, el paso de Cristo Rey giraba por la esquina de la calle Bailén, seguido del cortejo y el paso de palio con la talla de Nuestra Señora de la Estrella.

Estos fueron los inicios de un recorrido que lució con brillantez y humildad a lo largo de todo su itinerario bajo la mirada de chiclaneros y visitantes que arroparon con su presencia el desfile.

Conforme iba avanzando la tarde, más gente había en la calle y el cortejo iba asentando las pautas en cuanto al orden y la cadencia procesional. El trayecto de los pasos del misterio y de palio proseguía con orden por los distintos rincones de calles chiclaneras en los que se reflejaban el sentir y la devoción de cientos de fieles en este nuevo Domingo de Ramos.

Del mismo modo, la hermandad también estrenó en esta Semana Santa la carrera oficial de la calle La Plaza, presidido por el palco de honor ocupado por autoridades y miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. También fue la primera en realizar la Estación de Penitencia a su paso por la Iglesia Mayor.

Pero por encima de todo, la Hermandad de la Borriquita cumplió con su principal objetivo de hacerse querer ante la multitud que ha esperado durante todo un año para reencontrarse con su Cristo Rey y su Virgen de la Estrella.