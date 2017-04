Palmas y cirios para combatir el levante

Palmas, cirios y ganas de cofradías. Fueron las armas que ayer esgrimió La Isla en multitud para combatir el fuerte viento de levante que castigó al Domingo de Ramos y que se empeñó en enturbiar la crónica de un comienzo que debería ser siempre perfecto. Porque si no hubiese sido por ese viento... la jornada -seguro- habría sido de antología.

La Isla, en todo caso, prefirió ver la botella medio vacía, esperar a otra tarde para ver velas encendidas en un cortejo y quedarse con lo bueno del asunto: que al fin era Semana Santa, que las tres hermandades del día estaban en la calle y que había mucho y bueno que ver en la calle sin perder ni un solo minuto. El concurrido ambiente que llegó a mostrar el centro dio buena cuenta de ello. El Domingo no es cualquier día en La Isla. Es la gran tarde. Y ayer, a pesar del levante, volvió a quedar demostrado.

Así que no llegó a vencer el viento. No llegó, en realidad, a privar a La Isla de ese brillante comienzo de la Semana Santa que depara la tarde única del Domingo de Ramos. Incluso bajó bastante a la tarde alejando esas preocupaciones que a la mañana habían causado rachas que superaron los 70 kilómetros por hora. Aunque desde luego fue inevitable que estuviera presente en todo momento y que causara no pocos inconvenientes a los hermanos de fila, a los portadores de insignias... Las capas nazarenas al vuelo o esos capirotes azotados por las ráfagas de viento fueron quizá la imagen que mejor pudo describir esta jornada en la que sonaron las primeras marchas procesionales con fuerza para inyectar a La Isla una dosis de adrenalina cofrade con la que afrontar la semana más larga que todavía tiene por delante.

Y esa lógica preocupación por la intensidad con la que soplaba el levante llevó por la mañana a que la junta de gobierno de la hermandad de Humildad y Paciencia tomara la decisión de modificar su recorrido a la salida para ahorrarse pasar por las amplias avenidas de La Ardila que el viento castiga especialmente. Así, tras salir de la parroquia de San Servando y San Germán, los hermanos rodearon el templo por la avenida Al Ándalus y la calle Trajano en busca de San Juan de la Cruz y de ahí hasta Benjamín López. Sin embargo, una intervención de los bomberos en esta última calle -causada precisamente por el fuerte viento- llevó nuevamente a la hermandad a modificar su recorrido a la altura del Carmen.

Aunque La Isla, en realidad, había alumbrado la Semana Santa un par de horas antes. Y lo había hecho con total normalidad. Y, por supuesto, siguiendo la tradición cofrade: en la capilla lasaliana de la Estrella. Allí, el pregonero de la Semana Santa, Manuel Jesús Sánchez Casas, se encargó de abrir las puertas del templo y de la semana más grande de la ciudad. Lo hizo, además, acompañado de su padre, Antonio Sánchez Mallou, y de su hijo, Manuel Sánchez Torres. Fue emotivo ver a las tres generaciones cofrades unidas en ese momento único del Domingo de Ramos. "Son días mágicos", admitió poco después el pregonero. Y es cierto.

No tardaron mucho en sonar los aplausos en una salida que resultó verdaderamente brillante -quizá por ser tan esperada- y que encadenó varias marchas procesionales de la agrupación Lágrimas de Dolores, que ayer tarde se estrenó tras el paso de Cristo Rey. A los sones de Triunfal -un clásico del repertorio- se abrió paso con decisión la Semana Santa por la calle Real con este primer paso.

Pero si la alegría de los primeros hebreos protagonizó las primeras horas de la tarde, la elegancia de los nazarenos de terciopelo morado de Columna regaló otro de esos momentos memorables que tiene el Domingo de Ramos de La Isla, el de la salida de Nuestro padre Jesús Atado y Flagelado a la Columna, misterio que además ayer mostró por primera vez una nueva disposición al haberse sustituido el suelo del paso y haberse elevado todo el conjunto y, especialmente, la imagen del Cristo. Fue la segunda cofradía de la tarde en pasar por la Carrera Oficial y lo hizo justo tras la hermandad de la Borriquita, que mantuvo su recorrido por Tomás del Valle y las Siete Revueltas, tal y como estaba previsto.

A esa hora, la hermandad de Humildad y Paciencia avanzaba ya con decisión en el centro de la ciudad en busca del palquillo. Y el Domingo, completo, alcanzaba su plenitud... aunque fuera con los cirios apagados.