Una Semana Santa con mucho artePrevisores en la banda de León

Los fisioterapeutas y traumatólogos estarán frotándose las manos. ¿Tantas personas hay en Cádiz delicadas de las piernas? Parece que sí. No sólo las personas mayores, de las que se puede entender que vean las procesiones sentadas, hay miles de 50 años para abajo que no pueden estar sin una silla. Lo peor son los campamentos que montan. Despídase usted de ver las procesiones como antaño. De pie. Los apoltronados no dejan hueco y encima se separan unos de otros adrede para que las personas que quieren ver las cofradías de pie no les quiten ese sitio que parece que han alquilado a perpetuidad, como los nichos. Increíble. Entre las sillas oficiales y el catálogo, completito, de Muebles Polanco que se ve por las calles, no hay manera. El Consejo tiene culpa. Por ejemplo, con las 'mini-magnas' en la calle San Francisco. No se está mirando por la imagen de la ciudad, que está siendo vergonzosa. Ni por todos los espectadores. Se antoja un cambio radical en la Semana Santa de Cádiz. Pero no hay interés alguno por parte de los que mandan.

Así se están encontrando muchas cofradías en sus estaciones de penitencia en la Catedral. Ocurrió el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Una vez más, la Iglesia gaditana y sus estamentos obvian o no tienen en consideración a las hermandades, que con sus defectos y virtudes aportan mucho a la diócesis (en todos los sentidos).

El respeto por los cortejos brilla por su ausencia. El Lunes Santo bajaba por la calle Novena un individuo en bicicleta que insistía en atravesar la procesión de Vera-Cruz 'contraflecha'. Los dos miembros del Consejo de Hermandades que iban delante del cortejo (gran labor la que hacen, aguantando a mucho irrespetuoso y exponiéndose a los desplantes de los maleducados) le impidieron el paso. El ciclista se fue para la calle San Miguel despotricando. Lamentable.

Gran detalle el del capataz del paso del Cristo de la Piedad justo a la salida de Santiago. José Delgado dedicó la primera levantá, además de a los hermanos "que ya no están con nosotros", a los medios de comunicación por su labor informativa en la Semana Santa de Cádiz. Bien por este capataz.

En Ecce-Homo salió ayer una joven americana. Está en Cádiz estudiando Fisioterapia y decidió ingresar en la hermandad de San Pablo y procesionar. Curioso.

Los WhatsApps. A las 17.47 horas: "Va un matrimonio mayor en el bus 5 cada uno con un taburete de cocina plegable". A las 20.42 horas: "Viendo al Ecce Homo 'trianeando' y haciendo cambios por catedral. No pega ni con cola". A las 20.55 horas: "Buena entrada de Lágrimas de Piedad en Palillero a los acordes de La Madrugá. El Caído entró con los nazarenos juntos sin las distancias de otras veces". A las 21.04 horas: "Detalle de agradecer, los palios dan fondo y las bandas terminan la interpretación de la marcha". A las 21.09 horas: "Antonio Barrueco además de ser un ejemplo en su hermandad vistiendo el hábito, lo es en los palcos con su correcta vestimenta".