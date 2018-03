En la recta final de la Semana Santa isleña

La última gran tarde de la Semana Santa, que suele ser también una de las que más público arrastra en la calle, arrancará de nuevo con la hermandad de los Desamparados en la plaza de San José, que desde hace unos años se ha convertido en el punto de partida de una jornada marcada por la sobriedad y el estilo propio de las llamadas hermandades de silencio. La gremial de la sanidad -con el espectacular crucificado del Santísimo Cristo de la Sangre- se pondrá en marcha media hora más tarde que el año pasado, a las 18.30 horas. Así que el Viernes empezará también más tarde. Los primeros momentos de esta hermandad de la calle, en la plaza y en la calle San José, son de especial belleza y conviene no perdérselos antes de que las restantes confradías de la jornada obliguen a compartir estas horas, que además son las últimas de la Semana Santa.

Eso sí, la jornada del Viernes tendrá hoy que lidiar de nuevo con los partes del tiempo que, según las últimas previsiones que se manejan, dan lluvia para la tarde. De nuevo la incertidumbre se ha apoderado de la Semana Santa y de las hermandades de un día que se ha visto especialmente castigado por la lluvia en varias ocasiones.

Volverán a verse en Santo Entierro las representaciones civiles y militares

A las 18.45 horas tiene previsto salir de la iglesia conventual del Carmen la hermandad del Santo Entierro, el gran cortejo de la Semana Santa que nuevamente contará con sus ya habituales representaciones militares e institucionales, entre ellas, la de la Corporación Municipal presidida por la alcaldesa. Cabe recordar, en este sentido, que el Ayuntamiento es desde hace unos años Hermano Protector de Honor de la hermandad, un reconocimiento que vino a rubricar esa relación que siempre ha existido entre la antigua y señera cofradía y el Consistorio y que cada Viernes Santo se plasma de nuevo en la calle.

Recuerde que la hermandad en la calle tiene dos caras. Una, la que ofrece a la salida y hasta su llegada a la Carrera Oficial, con las representaciones institucionales y militares, el gran cortejo cívico-religioso que recuerda a las hermandades decimonónicas. Y la otra, la del regreso a la iglesia conventual del Carmen una vez que las citadas representaciones se despiden a la altura de la calle Héroes del Baleares.

Es en esta segunda parte de la tarde cuando se aprecia más la hermandad de silencio como tal. La recogida de la cofradía desde la plaza del Carmen, en los últimos momentos del Viernes Santo, es de una singular belleza.

La tarde, no obstante, tiene su particular broche de oro con la hermandad de la Soledad, la decana cofrade de San Fernando, que hoy se pondrá en marcha a partir de las 19.30 horas para recorrer el centro un año más. Será de nuevo una ocasión excepcional para recrearse con una de las estampas más marianas que ofrece la Semana Santa y La Isla cofrade. La talla de la Virgen de la Soledad es una de las grandes joyas de la imaginería isleña que no hay que perderse, aunque todo el cortejo procesional está lleno de particularidades dignas de apreciar. Y el conjunto del paso de misterio que acompaña al Santísimo Cristo de la Redención, solo acompañado por la música de capilla, resulta sobrecogedor a su paso por las calles del centro de La Isla.

Desde hace unos años además es la hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos y su particular forma de entender y vivir la Semana Santa, que nada tiene que ver con la del resto de hermandades, la que se encarga de cerrar esta jornada con una salida procesional que enlazará ya con las primeras horas del Sábado Santo y que la llevará a recorrer su antigua casa, el Parque, que sigue siendo todavía su barrio, hasta llegar al cementerio, donde se rezará un responso por los difuntos.

La hermandad saldrá de la Iglesia Mayor Parroquial a las 23.00 horas, apenas unos minutos antes de que la hermandad de la Soledad empiece su recogida. Estas primeras horas en la calle son las que tendrán un mayor acompañamiento para el cortejo de la llamada Virgen blanca -la Virgen siempre viste de blanco en alusión al luto hebreo- que regresará a la Iglesia Mayor pasadas las dos de la madrugada.

La jornada de hoy es por tradición la gran despedida de la Semana Santa isleña. Queda todavía por delante, claro está, a brillante procesión que realizará la hermandad de la Sagrada Resurrección desde el Parque en la mañana del domingo de Pascua, que desde hace una década es la encargada oficialmente de poner el punto final. Pero las tardes de cofradías en la calle se acabarán con estas cuatro hermandades que hoy, si el tiempo lo permite, volverán a recorrer las calles de La Isla en una Semana Santa que ha vuelto a poner de manifiesto su grandeza y todo lo que ha crecido en los últimos años. Y lo mucho que le queda por crecer en los que vienen.