El pertiguero del Domingo de Ramos

Vaya inicio de la carrera oficial

Un andamio. Así, como suena. Esa fue la original forma de dar comienzo a la carrera oficial. No tiene más sitios la televisión municipal, el Consejo o el Ayuntamiento -a quien corresponda- para colocar la estructura para las cámaras que justo en la esquina de Cristóbal Colón con Nueva; justo en el punto de inicio de la nueva carrera oficial. Es un auténtico sinsentido que esto ocurra en un itinerario que se supone lleva siendo objeto de análisis, reuniones, planimetrías y demás cuestiones desde el pasado mes de octubre.

No fue el único sinsentido que se vio ayer en la carrera oficial. Insiste este Consejo, como los anteriores, en demandar palcos para el Palillero y luego taparlos con una fila de sillas delante; insiste en el ancho pasillo de Catedral y, peor aún, de Arquitecto Acero; insiste en no acotar con vallas el pasillo de las hermandades (San Juan de Dios sólo tenía vallas hasta la mitad)... Y todo eso por no hablar de la horrenda tribuna que da la bienvenida a San Juan de Dios a los cortejos que desembocan por Nueva. Muchos 'peros' para una carrera que está en examen.

Un solo de corneta que dejó muchas dudas

ue muy comentado en la plaza de San Agustín el desafortunado solo de corneta que se escuchó en la primera marcha dedicada al Cristo de la Humildad y Paciencia por la banda de Nuestro Padre Jesús de las tres Caídas de Arcos. Se fue de tono. Una mala tarde la tiene cualquiera, que decía Chiquito. En este caso, un mal momento.

La que estaba dando el niño con la trompetita...

Seguimos con los sonidos mejorables. En la calle, y tras la cerrada puerta de una de las cinco iglesias que ayer acogieron salidas procesionales, se escuchaba un desagradable ruido que es todo un clásico en la Semana Santa cuando a un chiquillo se le compra una trompeta en un puesto ambulante. Tela. Sonaba más bien a reclamo para cazar perdices. Un suplicio.

Un nuevo arnés para la cruz de guía de Borriquita

Rafael Martín, hermano de la Borriquita, probaba poco antes de la salida el nuevo arnés con el que iba a sujetar la cruz de guía, El año pasado ya se hizo un apaño, pero esta vez se ha estrenado la logística necesaria para mayor comodidad. Las muchas horas en la calle desde que la hermandad se trasladó a San José le obligan a buscar la mejor manera de soportar el peso de la cruz.

El mal vestir de los cortejos

Viendo lo que vi ayer por la calle, me parece a mí que como fiscal de una cofradía este pertiguero duraba tres minutos y medio. Qué de zapatos deportivos, qué de zapatos marrones en cortejos de calzado negro, qué de botines, qué de playeras, qué de pantalones por debajo de la túnica, qué de chándals... Horrible era ver pasar ayer a muchas de las cofradías. ¿Para qué envían en Cuaresma unos escritos con unas normas de salida, que además remarcan con recursos como la negrita, los subrayados o las mayúsculas los aspectos principales? ¿En qué se fijan los fiscales y los responsables de cada tramo antes de salir, si se permiten que los nazarenos vayan como van en muchos casos? Me da a mí que la permisividad total va relacionada con la pérdida de capirotes y sus efectos en la subvención final de la Semana Santa; pero permitiendo estampas como las que se vieron ayer, y que mucho me temo que se repetirán también hoy y los próximos días, no se hace ningún bien a las salidas procesionales.

Comunicación hermano por hermano

Así hizo ayer la cofradía de Las Penas tras decidir su junta de gobierno retrasar una hora su salida. Uno por uno, todos los hermanos que iban a formar parte del cortejo fueron llamados telefónicamente para comunicarle la decisión y el retraso en su hora de llegada a San Lorenzo. Se agradece un gesto así en una jornada de tanta incertidumbre como la de ayer.

Director espiritual con túnica y capirote

Ocurrió ayer en el cortejo del Despojado. Con motivo de su décima salida procesional participó en la presidencia José Antonio Perdigones, aquel salesiano al que se le debe en buena medida la locura de fundar una cofradía en Salesianos. Y aprovechando la presencia de este sacerdote, el director de la casa y también director espiritual de la hermandad, Gustavo Martagón, procesionó ayer revestido de nazareno. El director espiritual se mete en la piel del hermano de fila y comprueba más de cerca las sensaciones y vivencias detrás de un capirote. Un compañero suyo, por cierto (Juan Carlos Pérez Godoy) ya lo hizo en cierta ocasión en la hermandad de Piedad.

El merecido homenaje a Juan Pérez

Se rinde este pertiguero a la concesión del premio Bartús a Juan Pérez. Cofrade de toda la vida de Borriquita, es de esos trabajadores callados, humildes y de segunda fila que engrandece este mundo de las hermandades. Da igual quien esté de hermano mayor, no importa el cargo que se le encomiende, o siquiera si se cuenta o no con él para la junta; ahí está siempre preocupado y ocupado con su hermandad. Grande Juan. Juanito, como le llaman.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 15.14: "¿Lo del camión en medio de la Avenida es medida antiterrorista?". A las 15.24: "No veas la criatura del Simpecado por la Avenida". A las 15.45: "A la virgen la han sacado como un mueble". A las 15.46: "Bueno, he visto sacar muebles mejor". A las 17.53: "Momento histórico de la Semana Santa de 2018. A las 17:50 horas La Paz sitúa su Cruz de Guía en el inicio de la nueva carrera oficial". A las 19.38: "Esto de la carrera oficial en San Juan de Dios es un rally". A las 20.47: "Para mañana podrían podar la palmera que está frente al tinglado de San Juan de Dios". A las 21.00 horas: "No me entra en la cabeza lo del cruce de hoy de La Cena". A las 21.16: "En Palillero sigue sin vivir nadie". A las 21.34: "Borriquita ha mandando al niño hebreo a un segundo plano, detrás de la borrica". A las 22.33: "Pelea en la calle Nueva".