La medianoche más esperada

Tres de la mañana y silencio en Santa Cruz. El estruendo de aquel silencio de hace un año aún retumba en las piedras del Pópulo. Cuando hoy el Jueves Santo se convierta en Madrugada será otro cantar. Porque todo un barrio, todo ese Cádiz cofrade que tanto añoró a la cofradía de las tres cruces, se congratulará de su regreso, de poder ver ese misterio imponente, esa otra Virgen del Rosario meciéndose elegante por las calles gaditanas. El Perdón vuelve a procesionar y no sólo sus hermanos lo celebran, aunque pocos como ellos saben lo que han sufrido en este tránsito, el alto peaje pagado por la defensa de una tradición, la de su horario de salida, una batalla en la que han claudicado por el bien de todos. "La hora de salida la acatamos porque así son las reglas del juego, pero seguimos sin entenderlo porque a esa hora no molestamos a nadie", reconoce el hermano mayor, Manuel Garrido.

Desde que en noviembre tomará posesión la nueva Junta de Gobierno de la cofradía, la tarea ha sido extraordinaria para poder poner el cortejo en la calle. "Hemos tenido que organizar la procesión en cuatro meses, contratar a dos bandas para el palio porque era imposible que la que llevamos en los últimos años llegara a tiempo a la salida, ya que estaba tocando en Puerto Real. En fin, ha sido mucho esfuerzo pero creo que ver la ilusión y el respaldo de todos los hermanos por esta salida compensa".

Garrido piensa que este año atípico, esa decisión de intervenir a la cofradía y de impedir que procesionara, les ha hecho más fuertes. "Creo que ahora El Perdón tiene mucha vitalidad, la gente se ha comprometido más si cabe para recuperar el tiempo perdido", y pone un ejemplo para que se vea la implicación de los fieles. "En los cuatro días de cultos que hemos tenido la respuesta de los hermanos ha sido mayoritaria, llenando Santa Cruz. Esto nos da muchísimas fuerzas para seguir con nuestra tarea".

Volviendo a la hora de salida, fijada para las 00:10 de esta madrugada, el hermano mayor reconocía que "se nos va a hacer raro salir a la medianoche. Además tampoco le vemos mucho sentido, porque están lamentando que la Madrugá en Cádiz se está muriendo y para una cofradía que quiere quedarse no la dejan. Es un sin sentido. Si decimos que la Semana Santa es una tradición, qué mayor tradición que respetar la hora de salida de una hermandad".

En cuanto a la carrera oficial, considera que el cambio les perjudica "porque nos tiene casi tres horas más en la calle. A las tres y media vamos a estar saliendo de Catedral, con más de tres horas ya en la calle, y todavía nos faltará todo el recorrido".

La cofradía intentó acortar por José del Toro y Columela "pero había que retirar unas cuantas farolas y el Ayuntamiento no ha querido. Así que no nos queda otra que volver como siempre".

Adolfo Morera repetirá como capataz en el misterio y se mostraba ilusionado en la previa. "La cuadrilla está ilusionada, y yo también, porque salir de nuevo tras todo lo que pasó el año pasado es un alivio. Gracias a Dios esta Semana Santa vamos a volver, si no a la normalidad, por lo menos a realizar la estación de penitencia".

La base de la cuadrilla se mantiene prácticamente desde el año 2002, con variaciones puntuales. "Yo cogí el martillo ese año y desde entonces cada año he ido manteniendo a la mayoría, de hecho los que no salen se ausentan por problemas de trabajo sobre todo o enfermedad".

Sobre los cambios de la carrera oficial reconocía que no tienen demasiadas alternativas por las dimensiones del misterio. "Por Valverde no cabía, por Cánovas del Castillo tampoco, José del Toro nos parecía una posibilidad, pero nos dijeron que no quitaban las farolas y lo aceptamos. Así que nada, para adelante, haremos más horas, un esfuerzo extra en un paso que requiere mucho trabajo, pero lo supliremos con ilusión". Morera indica que lleva relevos pero solo para la popa del paso, 16 hombres de los palos exteriores. "Delante no llevo ningún relevo porque confío mucho en mi gente, que va siempre muy enchufada y atenta. A ver si a lo largo del recorrido podemos acelerar un poco, sin correr claro, ni castigar demasiado a la cuadrilla".

Quien sí que se estrenará este año es Juan José Pidre, capataz de la Patrona y que este año también lo será de la Virgen del Rosario de la hermandad del Perdón. "Para mí es un orgullo muy grande pero también un reto, porque yo soy hermano del Perdón desde hace 40 años".

Pidre cuenta que, como acostumbra, llevará dos cuadrillas, una media y una baja, algo que lleva haciendo muchos años ya con la Patrona. "Va a ser muy especial para mí porque sacar las dos Rosarios de Cádiz es un privilegio".

También, por primera vez, el palio llevará dos bandas. Al principio la acompañará la banda de El Bosque, y luego se incorpora la Banda Enrique Montero de Chiclana, a la que no le daba tiempo de llegar. "El esfuerzo que hace la cofradía es enorme", confiesa.

En cuanto al tiempo de más que El Perdón tendrá que estar en la calle dijo que "yo creo que para la cuadrilla va a ser más un esfuerzo psicológico que físico, será complicado, como siempre la parte del túnel de Santiago, o las calles del barrio, pero luego todo irá como siempre, quizá si hubiéramos bajado por José del Toro nos habríamos encontrado con más problemas". A lo que sí el tema es al alba. "A esa hora los cuerpos se vienen abajo un poquito, es un momento puntual pero hay que estar enchufados", finaliza.