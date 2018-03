El mal de las sillitas

El midf.

Antes de la salida procesional del Nazareno en Santa María se pidió rezar "por el Rey de España, para darle fuerzas y que pueda seguir guiándonos en nuestra tarea de ser españoles". Curioso. Nadie esperaba un tema tan poco cofrade en los prolegómenos de la salida.

Nunca llueve a gusto de todos (toquemos madera). A pesar de que la hostelería es beneficiada en Semana Santa por el movimiento de personas en la calle, este año con el cambio de carrera oficial habrá negocios con más dicha que otros. Digo yo que habrán perdido los bares que están de Ancha para adelante y que habrán ganado los de la zona de San Juan de Dios.

Hay personas que se apalancan en las pasarelas para ver las procesiones e impiden el paso de otras que solo quieren cruzar. Lo vimos, por ejemplo, el miércoles noche cuando por delante del Novelty en San Juan de Dios estaba pasando la cofradía de las Cigarreras. No hay empatía. No señor.

No hay ayuno ni penitencia en parte del público. No hay sacrificio. No aguanta de pie ni una procesión. Los hay que no tienen pecados ni cargan con cruces. Solo cargan con neveras como un domingo de playa. Listos los de atrás, que son los que no van cargando. Los bocadillos, desde casa. Coste (casi) cero. Chiringuitos en las aceras. Y a llenar de pipas el suelo.

Juan Manzorro, compañero en las tareas informativas en Canal Sur Radio y pregonero de la Semana Santa en 2013, realizó la primera levantá del paso del Descendimiento. La cofradía tuvo este detalle con el periodista para que diera la levantá dedicada a todos los enfermos de cáncer.

Ocurrió el Domingo de Ramos y volvió a pasar ayer. El Consejo dejó claro que si dos hermandades se cruzaban en San Juan de Dios, la que no estuviera en carrera oficial debía silenciar su banda para no entorpecer a la que sí lo estaban. Ayer se dio el caso cuando Afligidos, que llegaba de la calle Nueva se encontró con la Oración en el Huerto, que bajaba por Plocia. La banda de esta última cofradía siguió tocando. Todo lo contrario ocurrió el Miércoles Santo, cuando Sentencia silenció la música de sus dos pasos para no entorpecer a las Aguas.

Dos agentes de la Policía Nacional, armados con sus respectivos subfusiles, hacían guardia a las puertas de Santa Cruz antes de la salida de Medinaceli. Además, cuando la hermandad terminó de salir volvieron a recuperar su posición vigilante a la espera de que hiciera su salida El Perdón. La alerta 4 en que se encuentra el país por la amenaza del terrorismo fundamentalista se deja notar hasta en las salida procesionales de nuestra tierra.

Agentes de la Policía Local tuvieron que llevarse anoche de la plaza de Candelaria a una mujer que llevaba horas dándola de tacón a los usuarios de las sillas. Por lo que se ve la señora en cuestión había abusado del agua bandita y no se le ocurrió otra cosa que molestar a las personas que sí que acuden a ver los desfiles procesionales por fe o porque le gustan sus tradiciones. O por ambas cosas.Los WhatsApp del pertiguero

A las 17.43: "El Himno Nacional a la Esperanza ha sonado como una capea de pueblo". A las 17.43: A las 19.43: "¿Por qué no aprenden las cofradias de los cortejos buenos como Afligidos? pegaditos y acompañando el andar del paso. Y no otras alargando las secciones como un chicle". A las 20.23: "Duelo musical en San Juan de Dios. Viva la plaza de San Antonio". A las 20.27: "Qué frío hace....". A las 20.37: "Los autobuses bien. La línea 5 que era un suplicio sin problemas.Vienen 2 o 3 siempre". A las 20.51: "La Fe va con unos tenis blancos. Es para perderla". A las 21.15: A las 21.40: "La Virgen del Huerto y la del Nazareno se han cruzado y se han mecido juntas. Precioso". A las 22.17: "¿Hemos retrocedido 20 años o 30 años en el mundo de la carga?". A las 22.21: "El palio del Huerto lleva más de 10 minutos en la rampa. Para delante, atras, quietos en el sitio... todo el repertorio"