"Mis primeros recuerdos son con el Señor de la Sentencia"

Gabriel Parodi ha dedicado buena parte de su vida a las hermandades; no en vano, durante veinte años, nada menos, fue miembro de la permanente del Consejo, ocupando el cargo de tesorero con varios presidentes.

1. ¿De qué hermandades es hermano?

- Del Huerto, a la que pertenezco desde 1983 y he sido miembro de junta, y del Nazareno. También soy hermano de La Merced.

2. ¿Procesiona con alguna?

- Actualmente voy en la penitencia del Nazareno. Sí estuve saliendo durante años en El Huerto, pero tuve que dejarlo por mis responsabilidades en el Consejo.

3. ¿Qué momento de la Semana Santa no se pierde?

- Realmente desde que empieza hasta que acaba no me pierdo nada; no me muevo de Cádiz en ningún momento. Me gusta mucho Dolores de Servitas, aunque no sea estrictamente Semana Santa sino Viernes de Dolores, por Torre y San Felipe. Y El Huerto en su regreso, aunque últimamente no puedo verlo al estar en el Nazareno.

4. Su primer recuerdo cofrade.

- Mis primeros recuerdos son siempre con el Señor de la Sentencia. Yo era monaguillo de la Merced y estudiaba en Puerto Real; y recuerdo ver los cultos de Sentencia y saber que ya se acercaba otra Semana Santa.

5. Un lugar para ver cofradías.

- Hay muchos. Quizás uno puede ser la calle San Pedro, y la zona de San Francisco también.

6. Lo que más le gusta de la Semana Santa.

- La ilusión con la que se vive.

7. ¿Y lo que menos?

- Que se vayan perdiendo algunas tradiciones que de algún modo van desapareciendo.

8. ¿La carrera oficial de siempre o la de este año?

- Es bueno que se realice el cambio, con tanto que hemos hablado sobre la carrera oficial. Yo no soy partidario de empezar en Nueva, lo hubiera hecho ante el Ayuntamiento, que creo que facilita la llegada de todas las cofradías.

9. Su marcha favorita.

- 'La Madrugá'. Sin pensarlo.

10. Un deseo para 2018...

- Que con toda la Semana Santa tan atípica o con tantas novedades como la que se anuncia salga todo lo mejor posible para los cofrades. De la lluvia no voy a hablar...