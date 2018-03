La mujer cofrade en la actualidad

Mucho se habla estos días del papel de la mujer dentro de la sociedad. En las cofradías, como parte de la sociedad, las mujeres están también muy presentes, en una progresiva actividad que no ha estado exenta de dificultades y de reivindicaciones, en ocasiones, y que ahora parece ampliamente aceptada y normalizada. Tanto en los cortejos, de los que pueden formar parte en la totalidad de hermandades; como en las juntas de gobierno, donde es más que habitual su presencia e incluso su presidencia, con tres hermanas mayores en la actualidad y otras que recientemente han ocupado ese cargo en sus hermandades; en los cuerpos de acólitos, e incluso bajo los pasos (aunque en este caso en mucha menor medida, conviene reconocer, pese a precedentes como el palio de Sanidad o el San Juan de Las Aguas o casos actuales como la urna del Cristo yacente).

No obstante, nadie mejor que las mujeres cofrades para opinar sobre el papel y la realidad actual de la mujer en el mundo de las hermandades. En esta ocasión, participan en el debate una hermana mayor (Inmaculada Ruiz Gené, de la cofradía de Las Penas) que lleva estrechamente ligada a su hermandad desde joven; una ex priora (Encarnación Orellana) que sigue vinculada a su orden de Servitas; una representante del Consejo de Hermandades que además es fiscal de la hermandad del Nazareno (Carmen Maestre); una periodista que lleva años trabajando en el mundo de las cofradías (Gema Freire); y una mujer que ha formado parte del grupo joven del Nazareno del Amor, que ha sido de las primeras acólitas que salieron en la ciudad y en su Semana Santa y que pregonó la Semana Santa de 2015 (Rosa María Cossi)

Las preguntas

1. ¿Cuál es hoy el papel de la mujer en las cofradías?2. ¿Le gustaría que hubiera más presencia femenina en algún ámbito de las hermandades?3. ¿Está de acuerdo con la opinión de que hay cosas en el mundo de las cofradías que deben estar reservadas a los hombres?4. ¿Qué opina de la polémica originada con las costaleras de El Puerto?5. ¿Le gustaría hacer algo en el mundo cofrade que hasta ahora no haya podido por el hecho de ser mujer?

Inmaculada Ruiz Gené. Hermana mayor de Las Penas: "Nada tiene que estar reservado a unos ni otros"

1. El que cada mujer queremos tener. Ahora no hay condicionantes como existían antes; la que quiere formar parte del cortejo, puede salir; la que quiere ser miembro de la junta de gobierno, lo es; la que quiere salir de acólita, sale... Salvo la carga, donde quizás aún no esté muy extendida la presencia femenina, todo lo demás cuenta con la participación de la mujer.

2. Me gusta que siempre haya participación de las mujeres en todos los ámbitos de la cofradía. Me gustaría que hubiera más mujeres hermanas mayores, más mujeres en juntas de gobierno, más mujeres en el Consejo, alguna mujer en el Secretariado... Pero no por el hecho de ser mujeres, sino porque ellas quieran estar.

3. No. Creo que nada tiene que estar reservado ni a unos ni a otros. Todos pueden participar donde quieran, donde estén más cómodos y donde estén más capacitados.

4. Creo que está ampliamente tergiversado. Las personas que quieran y puedan salir cargando un paso, deben tener derecho a hacerlo; pero si la persona responsable que pone la junta decide que en su cuadrilla no tienen cabida las mujeres, no hablamos de nada. En cualquier caso, sí creo que estas polémicas no benefician nada ni a las mujeres ni a las cofradías. Y eso que aquí en Cádiz la presencia de la mujer en los pasos no está muy extendida. Yo, por ejemplo, no me veo con condiciones para cargar un paso, aunque sí he salido en rosarios de la aurora.

5. Hasta ahora lo que he querido ser lo he sido. He querido formar parte del cortejo y de la junta, y he podido hacerlo sin inconveniente. Nunca he querido salir cargando ni de capataz, que es lo único que en mi hermandad no puede hacer una mujer.

Rosa María Cossi. Pregonera de la Semana Santa 2015: "Echo de menos a la mujer en las mayordomías"

1. Las cofradías son reflejo de lo que es la sociedad, realmente. Por tanto, el papel de la mujer en las hermandades ha ido creciendo al igual que en otros ámbitos de la sociedad; lo que no quita para que haya que crecer y avanzar mucho más. La mujer ha ganado peso en las hermandades, pero todavía tenemos muchos campos más en los que desarrollarnos y tener mucha más participación. Aún parece que hay sectores reservados a los hombres.

2. Entiendo que en todas las facetas y tareas de una cofradía debería haber presencia de la mujer. Por ejemplo, en la mayordomía es un área en el que echo de menos la presencia de la mujer.

3. No. Para nada. Entiendo que las cofradías están formadas por personas, y hay que mirar cualidades y potencial para que cada uno aporte lo mejor que sabe hacer. Sea hombre o mujer.

4. Siempre defenderé el papel de la mujer y todo lo que sea apartarla de avances que se hayan conseguido no me parece bien. Aunque no conozco el caso con detalle, si la cuadrilla estaba constituida como mixta no me parece bien lo ocurrido; pero también entiendo que al cambiar de junta o de capataz, el nuevo quiera formar su propia cuadrilla y que ésta sea solo de hombres. De algún modo, entiendo a las dos partes.

5. No sabría decir. Formé parte del primer cuerpo de acólitas que hubo en Cádiz; se llamaba Amor y Esperanza y empezamos saliendo en los rosarios de la aurora de Caridad. Y era la única mujer del grupo joven, donde siempre me sentí como una más. No me ha surgido ninguna inquietud que no haya podido cumplir por ser mujer.

Gema Freire. Periodista: "En Cádiz no creo que ser mujer sea un hándicap"

1. Las cofradías son un reflejo de la sociedad; así que poco a poco las mujeres vamos entrando en todos los grupos, como puede ser las juntas, el Consejo, las bandas... en la misma proporción que vamos entrando en las empresas o en otros campos de la sociedad.

2. Sinceramente creo que hay la que nosotras queremos que haya. Quiero decir que si hubiera más mujeres dispuestas a ser hermana mayor, habría más hermanas mayores. En Cádiz no creo que sea un handicap ser mujer para ser hermana mayor, por ejemplo; las cofradías están tan falta de gente que el sexo no es un problema; lo que pasa es que no hay quienes quieran serlo. En mi profesión, por ejemplo, tengo que destacar que cada vez somos más las mujeres que hacemos información cofrade.

3. No. No se debe poner límites. Una mujer puede ser hermana mayor, directora de una banda o lo que se proponga. Debería ser cuestión de méritos, no de sexo. Incluso para cargar, aunque requiera más preparación, ensayos o relevo. Está demostrado que podemos hacer de todo en esta vida.

4. Si llevaban años cargando, han respondido y no daban problemas, no le veo sentido a que un nuevo capataz llegue y las eche solo a ellas. Otra cosa es que los capataces lleguen con su gente y eche a parte de la cuadrilla o a todos, como pasa muchas veces aquí en Cádiz. En cualquier caso, no conozco a fondo los detalles. ¿Por qué a ellas y no a otros? me pregunto.

5. Yo no he sentido nunca que no haya podido hacer nada por el hecho de ser mujer. He dado pregones, creo que si hubiera querido estar en una junta hubiera estado... Nunca he sentido trabas en las hermandades.

Encarnación Orellana. Anterior priora de Servitas: "Si echamos la vista atrás se ha avanzado mucho"

1. Las mujeres están muy integradas. Quizás no tanto por el número que hay, pero si echamos la vista atrás veinte años, por ejemplo, se ha avanzado mucho en todo; desde cargos importantes hasta hermanos de fila, que no procesionaban hace unos años o que lo hacían a escondidas.

2. Actualmente veo a las mujeres integradas en todos los puestos de responsabilidad. Sí se queda un poco aparte el mundo de la carga, pero ahí no entro yo. En todo lo demás las mujeres están integradas.

3. No tiene por qué. Si todo va evolucionando, la mujer también. Distinto es que te guste o no. Yo creo que en eso está habiendo actualmente mucha apertura en eso.

4. Hay que hilar muy fino en este asunto, porque tampoco sabemos si lo que se cuenta se ajusta o no a la realidad. Yo entiendo que debajo del paso es complicado que estén hombres y mujeres; no por nada, sino porque es difícil compatibilizarlo. La cuestión es si no están en la cuadrilla porque el capataz ha visto conveniente no mezclar o si es por el hecho de ser mujeres. Si es por lo primero, es criterio del capataz; si es por lo segundo, no veo el motivo y creo que sería algo preocupante.

5. Yo no. He cumplido todas mis metas. Lo que tenía que demostrar en el mundo de las hermandades creo que lo he demostrado ya. Es cierto que hay hermandades donde la mujer es más fácil que acceda que en otras. Aquí en Servitas, por ejemplo, la mujer siempre ha estado integrada y a mí nunca me ha sido difícil. En su día, hablo de treinta años atrás, fui la única mujer que pertenecía a una junta de gobierno; quizá influye el hecho de ser orden tercera. Estoy muy contenta con lo que he hecho.

Carmen Maestre. Fiscal del Nazareno y miembro del Consejo de Hdes: "Todavía queda mucho camino por recorrer"

1. Es un papel cada vez más visible y relevante. Poco a poco vemos que hay más mujeres en el mundo cofrade, que siempre ha sido de hombres. Es verdad que si observas sigue siendo habiendo más hombres que mujeres, pero poco a poco la mujer se va incorporando más, incluso está haciendo papeles que antiguamente no había realizado, aunque el papel de la mujer siempre ha estado presente en las cofradías, aunque no era visible.

2. Me gustaría que hubiera más presencia femenina en general. Por lo menos llegar a un punto en que sea equitativa. Aunque paulatinamente se ve más la presencia de la mujer, me gustaría que hubiera aún más. Todavía queda mucho camino por recorrer.

3. Eso es un concepto de la antigüedad, de atribuir determinados papeles a los hombres, pero creo que eso irá cambiando. Creo que el hombre y la mujer deben ir de la mano; el hombre, por ejemplo, puede tener más fuerza, pero eso no significa que la mujer no pueda estar. Me encantaría ver a una mujer en la mayordomía.

4. Fue una situación escalofriante que ocurran esas cosas en el siglo XXI. Las mujeres llevaban muchos años cargando y por cambiar al capataz ya se piensa que la presencia femenina sobraba. ¿Por qué? A mí me impactó la noticia, y me pareció estupendo que las mujeres dieran la cara y denunciaran el caso en los medios.

5. Sinceramente no. Yo con ser miembro de la permanente del Consejo y a su vez ser fiscal del Nazareno, creo que mi cupo ya está bien porque es que no tengo tiempo para más. Gracias a Dios, me han dado dos papeles importantes donde creo que es importante la presencia de la mujer; y a nivel personal no tengo más aspiraciones.