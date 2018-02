El difícil consenso de la carrera

El cambio fue aprobado por una mayoría bastante amplia de hermanos mayores (solo seis votos en contra); pero la nueva carrera oficial está generando tantas dudas como expectación; todo ello unido a diversidad de opiniones que van desde el visto bueno y la ilusión por el nuevo recorrido al pesimismo más marcado y los inconvenientes de la propuesta.

Es evidente que el planteamiento diseñado por la permanente del Consejo y aprobado por los hermanos mayores tiene varias lagunas o defectos, como se analiza en las opiniones vertidas en esta página. Cofradías que se cruzarán delante y detrás de las sillas por la plaza de San Juan de Dios, cortejos que pasarán dos y tres ocasiones por una misma calle o plaza, hermandades que ven ampliada de manera considerable su estación penitencial ante las dificultades físicas que plantean sus pasos procesionales... Y en el lado contrario, también hay aspectos positivos como los nuevos recorridos que se abren a la ciudad, el adelanto horario para quienes quieran ocupar una silla o la amplitud y comodidad para el paso de cofradías de Nueva, San Juan de Dios y Pelota.

El debate, en cualquier caso, está servido.

Las preguntas

¿Qué le parece la propuesta de la nueva carrera oficial? ¿Qué ve de positivo, y qué de negativo, respecto a ese nuevo recorrido? ¿Hubiera añadido, suprimido o variado algo de la propuesta de carrera oficial? ¿Cree que el itinerario se mantendrá en un futuro, o será cosa de un año? ¿Cuál sería su carrera oficial ideal para la Semana Santa de Cádiz?

Fernando Pérez. Periodista y ex hermano mayor de Ecce-Homo: "No sé a qué se debe el cambio, no le veo razón"

Me sorprende que se haya cambiado por una supuesta demanda de las hermandades. A expensas de verla in situ, no sé realmente a qué se debe el cambio, no le veo razón. Empezar la carrera oficial un poco antes es bueno, y también creo que hay hermandades que se benefician con el nuevo itinerario. Y precisamente por eso, en el lado negativo destaco que hay hermandades que se perjudican. No hubiera suprimido la calle Ancha, no sólo por motivos sentimentales, sino porque considero que es una de las grandes calles en la ciudad para ver cofradías. Yo es que realmente en lugar de cambiar de carrera oficial, me hubiera preocupado por hacerla más digna, por estrechar los pasillos, por hacerla más cerrada para que fuera más lucida para las cofradías, por habilitar más palcos... No lo sé. Creo que habrá que ver cómo se desarrolla esa carrera oficial y el número de hermandades beneficiadas finalmente. Tengo mis dudas de que esto se vaya a quedar en el futuro, porque hay hermandades que seguro que no van a quedar contentas y van a intentar que esto no ocurra. Sería San Antonio, Ancha, Palillero, Candelaria hasta Catedral. Esa es la Semana Santa que yo creo que podríamos disfrutar con unos horarios más acordes, con la vistosidad de San Antonio, con Ancha llena de gente a horas tempranas... Y con las hermandades que aprendieran a andar. Esa prueba del Domingo de Ramos de hace unos años debería ser la carrera oficial de esta ciudad.

Manuel Garrido. Hermano mayor del Perdón: "No entiendo esa ansiedad de adelantar horarios"

Mal. Y así lo he manifestado en la reuniones de acoplamientos. Hasta la denominación, "prueba", me parece errónea. No entiendo ese empeño ni la urgencia en cambiar la Carrera Oficial. Creo que dos meses, desde que toma posesión la permanente hasta que el pleno la aprueba, no es tiempo suficiente para para realizar un estudio detenido y pormenorizado para la magnitud de la propuesta y no he palpado esa necesidad tan urgente e imperiosa de cambiar desde ya mismo la carrera oficial. De positivo no le veo nada, dado que no entiendo esa ansiedad que se ha generalizado de adelantar horarios. No veo eso de pasar por el mismo sitio, algunas hasta tres veces; el que se mezclen las marchas durante parte de la carrera oficial cuando se vaya en paralelo por Canalejas, Nueva o San Juan de Dios; el embotellamiento al que se va a someter a la manzana de San Juan de Dios, Pelota, Cobos, Cristóbal Colón y Nueva; entre otras cuestiones. Añadido, comenzar en la calle Pelota y suprimido toda la calle Nueva y la Plaza de San Juan de Dios como carrera oficial. Espero que no por el bien y el futuro de mi cofradía. No sé si existe la ideal, pero para mí la menos mala es comenzar en la calle Pelota, que sería un inicio con varios puntos de acceso para las que vengan de Puerta Tierra, Santa María y El Pópulo y no afectaría para nada las que bajen por San Francisco y tampoco para las que vienen por Compañía que lo harían igual que este año, y terminar en Novena. Esta es la que yo haría.

Francisco Javier Lucero. Hermano mayor de La Palma: "Me parece bien cambiar y probar nuevos recorridos"

Es una cosa nueva y no se puede definir aún si es buena o mala; si está bien o no, si beneficia o perjudica, lo comprobaremos cuando estemos allí. Pero el hecho de cambiar y probar nuevos recorridos, me parece bien. Me gusta el comienzo en calle Nueva, y si el tiempo acompaña San Juan de Dios también va a ser un buen sitio para ver cofradías. En el lado negativo veo que hay hermandades que se cruzan, hermandades que pasan dos y tres veces por el mismo sitio, o hermandades que quizás hagan un recorrido más largo, aunque esto no debe ser mucho problema hoy en día con los relevos de cargadores y las dobles cuadrillas. Añadir no añadiría nada salvo la mejora de San Juan de Dios en la medida de lo posible; pero sí creo que hubiera actuado en los palcos de la Catedral, que clama al cielo ese pasillo tan amplio. Veo un futuro incierto teniendo en cuenta los comentarios que me llegan, incluso de hermandades que votaron a favor del cambio y ahora no lo tienen tan claro. Parece que hay muchos arrepentidos con esta propuesta. Cádiz es como es y es muy difícil plantear una carrear oficial. Quizá plantearía la propuesta de este año pero llegando hasta Palillero, nada más.

José Luis Pájaro. Capataz del Caminito y Medinaceli: "Se me hace muy raro terminar en Novena"

La verdad es que no sé cómo resultará pero particularmente a mí no me gusta el cambio porque hay cofradías que tienen que pasar dos o tres veces por el mismo sitio. A Medinaceli, por ejemplo, le ocurrirá eso. Cádiz tiene la Catedral donde la tiene, no hay alternativas. Vamos a esperar acontecimientos para valorar los aspectos positivos de esta nueva carrera oficial. En el lado negativo tengo que lamentar que se haya perdido Ancha, donde llevo sentado más de cuarenta años. La Catedral está donde está y no permite otras alternativas, salvo la que se va a hacer y la que se hacía antes. Eso sí, a mí se me hace muy raro terminar en Novena, en mitad de esa cuesta. Me gustaría volver a lo de siempre, pero habrá que esperar a ver cómo discurre la Semana Santa de este año. Yo soy muy tradicionalista, y no sé por qué motivo se quita ese recorrido de siempre, no encuentro razones para ello. Tal y como estaba. Y si se quiere alargar, la llevaría hasta el final de San Antonio, hasta el Casino Gaditano, trasladando a ese punto la tribuna oficial.

Pedro Reynoso. Fiscal y ex hermano mayor del Caído: "El cambio va a depender del tiempo y de las sillas"