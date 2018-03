Mercedaria y lasaliana, la cofradía de Jesús de la Sentencia volvió a poner en la calle un destacado cortejo con 350 penitentes, un número impropio de la Semana Santa gaditana. Monaguillos, mujeres de mantilla, cargadores, una representación de alumnos y alumnas de La Salle Mirandilla y la penitencia completaban un brillante desfile procesional que se iniciaba poco después de las seis de la tarde desde la iglesia de la Merced. En el templo, el padre Balbino Reguera, director espiritual de la hermandad, recordaba la efeméride del 750 aniversario de la Diócesis de Cádiz antes de que se abriesen las puertas para que la cruz de guía llegase a la calle. Con gran dificultad salía luego el paso de misterio, sin los respiraderos laterales para no chocar con el dintel de la puerta de la Merced. En el el exterior, como es habitual, se colocaban de nuevo junto con las caídas. Arriba, la sobrecogedora talla de Cristo sentenciado a muerte, lucía las potencias más antiguas de las tres que tiene, que han sido restauradas este año y que hacía unos 20 que no las lucía el Miércoles Santo. También era novedad la túnica lisa, sin bordar, que Jesús de la Sentencia no vestía desde la Semana Santa de1989. Bajo el paso tronó una voz: "Al cielo con el Rey de la Merced", iniciando su andar a los sones de En el cielo de tu Gloria y Consuelo, interpretadas por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jódar (Jaén).

También fue complicada la salida al exterior del palio que portaba a la Virgen del Buen Fin. La imagen vestía su primitiva toca, que no lucía desde los años 70, y estrenaba fajín bordado. Una vez que los cargadores pudieron meterse bajo el paso, el inicio de la marcha hacia la cuesta de Jesús de la Sentencia se hizo mientras la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real interpretaba Ave María y a continuación Cádiz Cofrade.