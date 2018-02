"La Semana Santa está en un momento de expansión"

El trabajo en la calle Cobos ha sido intenso incluso antes de que la actual permanente tomara posesión de sus cargos (el pasado 22 de septiembre). Pero ahora, en puertas del inicio de la Cuaresma, la labor aumenta. El presidente de las hermandades gaditanas, Juan Carlos Jurado, abre las puertas de su despacho para tomar el pulso de la Cuaresma que hoy comienza y hacer balance de estos primeros meses al frente del Consejo.

-¿Cómo se presenta su primera Cuaresma como presidente?

-Muy interesante. Después de todos los cambios y modificaciones que se han llevado a cabo y que han sido aprobados por el pleno, pues con mucha ilusión. Sobre todo por esa carrera oficial revisable o nueva carrera oficial. Creo que hay cosas interesantes que se van a poder ver la próxima Semana Santa.

-¿Cómo van los preparativos de esa nueva carrera oficial?

-Hasta ahora va todo bien, pendientes simplemente de los últimos retoques por parte de Protección Civil y del Ayuntamiento, que está terminando la planimetría. Y también se están terminando los planes de autoprotección y de seguridad, que es otra cosa que será una novedad este año. Por lo demás va todo viento en popa, salvo pequeños detalles.

-¿El último cambio de itinerario del Perdón es un golpe para el proyecto de carrera oficial?

-Quiero entender que no. Creo que si el Perdón fracasara, fracasaría no la hermandad, sino el pleno de hermandades que en el mes de noviembre aprobó ese cambio. Por eso pedimos un esfuerzo y la colaboración de todas las hermandades porque la próxima Semana Santa nos jugamos mucho todos, de cara al exterior, de cara a los hermanos y por nosotros mismos, por el propio pleno.

-Precisamente son las dos cofradías de la Madrugada las más afectadas por la nueva carrera oficial, después de los problemas que ya vienen padeciendo con sus horarios en los últimos años. ¿Es cuestión de mala suerte?

-No sé cómo calificarlo. Sí le puedo asegurar que este cambio se ha estudiado a todos los niveles y en todos los sentidos, caso por caso. Yo más que mala suerte hablaría de coincidencia. Pero saben que tienen a este Consejo a su disposición el Jueves y la Madrugada para todo lo que necesitaran, igual que esperamos la colaboración de ellos con el resto de hermandades del día, porque cualquier retraso o incumplimiento de hora afectaría al resto.

-No va a haber palcos en San Juan de Dios, no se estrecha el pasillo de la Catedral, no se va a vallar Candelaria... ¿no queda un tanto descafeinada esta nueva carrera oficial?

-Entiendo que no. En San Juan de Dios el problema de los palcos es por falta de vallas. El estrechamiento de la plaza de la Catedral le puedo decir que está en estudio, pero los técnicos municipales han pedido hacerlo con calma y aprovechar esta Semana Santa para plantearlo sobre el terreno y ver la solución; así que ya el año que viene podremos decir de manera rotunda si se puede o no estrechar. Y en Candelaria se han hecho los estudios y mediciones correspondientes y había un problema en la unión con la calle Santo Cristo, cuya anchura impediría el tránsito de los pasos; lo que hemos decidido ante ello es vallar la parte trasera, lo que creemos que puede evitar las molestias a los usuarios de las sillas y el tránsito tan alegre que había desde el interior de la plaza hacia el discurrir de las hermandades.

-¿Y qué tiene entonces de bueno el cambio de carrera oficial que usted lidera?

-Lo bueno es que empezamos con unos horarios más tempraneros, el discurrir por San Juan de Dios y Pelota; y creo que es muy interesante también el final de la carrera oficial con las posibilidades que otorga a las hermandades para continuar su recorrido. Creo que se van a ver estampas inéditas en los caminos de regreso de las hermandades esta Semana Santa. Y sigo diciendo que es una carrera oficial revisable y que serán los hermanos mayores quienes a partir del Domingo de Resurrección tendrán que decidir si es o no positiva; lo que no quería es que por parte de la permanente se cayera nuevamente en dejar en manos de terceros esa modificación. Teníamos que empezar a moverlo, y creo que era el momento idóneo.

-El lunes se celebra el vía crucis general en la Catedral. ¿Hay alguna novedad este año?

-Estuvimos reunidos con el deán de la Catedral y le trasladamos una serie de peticiones que no ha visto mal, en principio. En el cortejo va a haber una novedad, y es la presencia de dos jóvenes de cada hermandad que tenga grupo detrás de la Cruz de Guía, ya que los jóvenes nos habían pedido mayor presencia en este acto de Cuaresma. Y en lo relativo al rezo de las estaciones dentro de la Catedral, se ha pedido que haya una luz más tenue durante el acto, y que se cierren las puertas grandes de Arquitecto Acero. Además, se va a incentivar la participación de los fieles en el vía crucis, que podrán situarse detrás de la parihuela para ser partícipes activos, y no espectadores, del vía crucis, haciendo el recorrido de esas catorce estaciones.

-¿Sigue esta permanente pensando que la actual fórmula de cuatro miembros de cada cofradía acompañando a la imagen en sus traslados de ida y regreso es la apropiada, en lugar de que esos traslados fueran cuestión de la cofradía designada cada año?

-No es que lo pensemos, es que simplemente nos atenemos a lo recogido en el decreto dictado por nuestro anterior obispo. ¿Que podía cambiarse? Pues sí, se podía modificar y que en años futuros nada más que fuesen los hermanos de esa cofradía los que acompañasen. Lo que sí quiero solicitar es una participación masiva en los traslados y en el vía crucis en el interior de la Catedral.

-¿El pregón de la Semana Santa mantendrá también el mismo formato?

-En principio creo que sí. Todavía no hemos empezado los preparativos, que haremos la próxima semana, pero en principio no hay pensado ningún cambio.

-¿Ve oportuno que el pregón en sí no empiece hasta alrededor de tres cuartos de hora después de iniciarse el acto?

-Ya el año pasado se recortó ese principio y creemos que este año se puede seguir en esa línea.

-¿Van a seguir apostando por la convocatoria de un concurso para elegir el cartel anunciador de la Semana Santa?

-Es algo que ahora no le puedo contestar porque en la permanente hemos decidido emplazar este asunto hasta el próximo verano, para tomar una decisión sobre si convocamos o no el concurso, y en caso de hacerlo si modificamos las bases o mantenemos la que rigen actualmente. Pero sí debo decirle que la fórmula del concurso ha dado muy buenos carteles de la Semana Santa de Cádiz.

-¿Qué le aporta a la Semana Santa vuestra presencia en Fitur?

-Creo que ha sido interesante, porque permite dar una muestra del valioso arte y de las tradiciones de nuestra Semana Santa. Es un paso más que junto a la declaración de Interés Turístico Nacional que ahora estamos peleando permite promocionar la Semana Santa de Cádiz. La Semana Santa de Cádiz está en expansión y está aumentando notablemente las visitas que recibe la ciudad en esos días.

-¿Estarán las cofradías de Cádiz presentes en los actos del 750 aniversario que está celebrando la diócesis?

-Queremos estar presentes. Ya hemos estado hablando con el deán para celebrar un acto de peregrinación al año jubilar de la Catedral, que en principio queremos celebrar en julio, antes del vía crucis diocesano donde las cofradías de Cádiz estarán también presentes con varios pasos e imágenes.

-¿Qué tal son las relaciones de esta permanente con el Ayuntamiento?

-Hasta estos momentos son excelentes, tanto por parte del alcalde como del resto de la Corporación. No hay ningún problema. Todo son facilidades, se han sumado a la declaración de Bien Turístico Nacional, ya han abonado la subvención de la Semana Santa... Las relaciones son muy buenas, salvo algunos flecos habituales que se van salvando en el día a día.

-¿Y con los hermanos mayores?

-Creo que bien. Hemos intentado cambiar, dinamizar, y creo que hay fluidez con los hermanos mayores. Las visitas a las casas de hermandad nos está dando un mayor conocimiento del día a día, de sus problemas y permite también que ellos nos planteen sus problemas o sus soluciones. Las relaciones con ellos creo que son bastante buenas, o al menos eso nos dicen los propios hermanos mayores.

-¿Cuál es su balance particular de estos primeros meses al frente del Consejo?

-Han sido muy intensos, desde que tomamos posesión el 22 de septiembre. Se ha trabajado muchísimo, con el cambio de la carrera, con la recuperación del curso de formación y con otras muchas cosas. Han sido unos primeros meses intensos y de mucho trabajo, y lo digo con felicidad porque la permanente se ha puesto el traje de faena y porque todo ese trabajo está siendo positivo hasta ahora. Por lo que debo agradecer el trabajo que están realizando todos los miembros de la permanente.