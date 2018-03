Los vecinos advierten del control que tendrán con el contrato de limpieza

El nuevo contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos mejorará de por sí las medidas de control de calidad de las tareas previstas, un control más exhaustivo con la aplicación de las nuevas tecnologías. Pero los vecinos, la Federación Isla de León, ya han advertido de que estarán más atentos y vigilarán que los servicios contemplados en la nueva plica se lleven a cabo. Lo deja claro el presidente de la entidad, Antonio Romero, que el martes estaba presente en la sesión plenaria donde el Pleno aprobó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

Desde hace tiempo el movimiento vecinal había demandado constantemente mejoras en la limpieza de la ciudad. Con la revisión del Plan Director colaboraron en un minucioso trabajo para recopilar las necesidades de las distintas barriadas isleñas. Después de eso desde su delegación de Medio Ambiente han insistido en las acciones que consideraban indispensables que el futuro contrato incluyera. José Sánchez, su responsable, exponía hace unos días la satisfacción porque el 100% de sus reivindicaciones se hubieran recogida en la documentación. "No era fácil", reconoce Romero, porque además dejaron claro que rechazaban un aumento de la tasa.

Desde la Federación de Vecinos se destaca el incremento de horas de trabajo y la apuesta por los contratos indefinidos, para dar estabilidad a los empleados. Además se detallan cuotas para la incorporación de las mujeres al servicio (un 25% de las nuevas incorporaciones), la misma que se atendrá a la bolsa de personas en riesgos de exclusión social que gestiona Servicios Sociales.

En las barriadas lleva tiempo demandando la renovación y la ampliación del número de contenedores, además del arreglo de los soterrados en aquellos lugares donde funcionan. También se exigía desde Isla de León que se cambiara la maquinaria, que presenta desperfectos obvios en el día a día.

"Todo es positivo, pero el control va a ser exhaustivo, denunciaremos todo lo que no se haga que esté establecido en el contrato", dejan claro desde la entidad, que insiste en la importancia de actuar en las barriadas. "No todo podía ser el centro, hay barriadas, como Camposoto, Bazán o La Casería, donde hay necesidades que no se están cubriendo", detalla Romero, que destaca la creación de una brigada que acudirá donde haya necesidades y demandas y para ello se contará con la Federación.

La entidad aplaude que los partidos hayan respondido de manera favorable al tratarse de "una necesidad que había que reparar". "No nos parecía justo que fuera de otra forma", añade.

En esa línea también se posicionaron el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, y el concejal de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, que destacó que "uno de los objetivos de mandato ha comenzado a cumplimentarse, el gran reto de mejorar el servicio de limpieza". Por eso lamentó la postura del PP.

Desde las filas populares, sin embargo, se defiende su decisión y por el contrario se acogen al informe de Intervención que habla de "subjetividad y juicio de valor" en la evaluación de ofertas o del elevado importe de algunos contratos externos para votar en contra. "La limpieza en La Isla seguirá teniendo una gestión política opaca siguiendo los intereses políticos del PSOE y los andalucistas", advierten.