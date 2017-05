Un turismo atropella a una mujer en un paso de peatones de Reyes Católicos

Una mujer fue atropellada por un turismo el domingo a mediodía mientras pasaba por uno de los pasos de peatones existentes en la avenida Reyes Católicos para encaminarse al bulevar que hay justo enfrente. Cruzaba con un menor, un niño de tres años que llevaba en un triciclo, al que afortunadamente no le ocurrió nada porque -según las explicaciones del suceso ofrecidas por la Policía Local- al ver que el vehículo se le venía encima empujó rápidamente al pequeño hacia delante para esquivarlo. La mujer sí recibió lesiones y contusiones de diversa consideración al ser embestida por el coche, que no frenó a tiempo. Fue trasladada de inmediato al hospital Puerta del Mar y, aunque su estado no reviste gravedad, ha tenido que ser intervenida. Ayer, según indicaron fuentes policiales, permanecía todavía ingresada.

La conductora del vehículo dio negativo en las pruebas de alcoholemia que le fueron practicadas tras el accidente. Circulaba en torno a las doce y media desde el Parque y la calle García de la Herrán hacia la rotonda del Balón, en la confluencia con la calle Colón y la avenida Cayetano Roldán. De momento no se han concretado las causas del atropello a la espera de que se complete el atestado, si bien el suceso -que ha desatado un gran revuelo en el barrio- ha despertado las protestas vecinales. Ayer, desde la asociación de vecinos Reyes Católicos, su presidente, Francisco Romero Saucedo, insistía en esta cuestión y ponía de manifiesto la preocupación que existe entre los residentes. No es -asegura- ni el primer accidente ni el primer atropello que ocurre en esta zona de la avenida Reyes Católicos, por la que además transitan numerosos peatones para acceder al bulevar -donde hay un parque infantil- o para llegar a los bloques de viviendas y comercios de uno y otro extremo. Por eso desde el colectivo vecinal se reclama al Ayuntamiento que tome las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los peaeones. Especialmente en lo que atañe al paso de cebra en el que ocurrió este último incidente, que aseguran que resulta especialmente conflictivo.

La asociación de vecinos cree que el flujo de tráfico que viene desde el parque Almirante Laulé y que se dirige hacia Ruiz Marcet y la estación de tren debe contar con más medidas de control. Sobre todo porque la zona, a raíz de la peatonalización de la calle Real, se ha convertido en un punto clave para el tráfico rodado al garantizar los desplazamientos de un extremo a otro de la ciudad. Es, de hecho, la continuación del eje que forman las avenidas Al Ándalus, León Herrero y Arenal. Y a diario registra una masiva afluencia de vehículos que ha hecho que esta zona se convierta en un punto especialmente delicado en lo que al tráfico se refiere.

Por ello, desde la asociación de vecinos Reyes Católicos se reclama la colocación de badenes a modo preventivo que contribuyan a controlar la velocidad por la avenida y que obliguen a que los conductores presten una mayor atención. También que se estudie la reordenación del tráfico en la zona y la distribución de los pasos de peatones para prevenir posibles accidentes. Así, dice el presidente de esta asociación de vecinos, se le ha trasladado al Ayuntamiento en varias ocasiones ya que el tráfico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la barriada. Tras el accidente -explicó- se ha insistido nuevamente al concejal de Infraestructuras, Movilidad y Transportes, Antonio Rojas. De momento, lamentan los vecinos, no hay respuesta.

La configuración actual de la avenida Reyes Católicos se remonta al año 2003, cuando se construyó e inauguró el aparcamiento subterráneo y el bulevar. No obstante, en 2009 -tras comenzar las obras del tranvía- se adoptaron también medidas para reforzar su papel como alternativa de tráfico. Los vecinos insisten en que los problemas ocasionados por los vehículos son continuos.