El traslado provisional de la Alcaldía se tambalea al retrasarse los plazos

El equipo de gobierno no lo tiene claro. Ahora mismo está en una encrucijada en la que tiene que tomar una decisión: seguir o no adelante con estos planes, que además han sido el foco de una de las principales críticas que se ha hecho a su gestión.

Tenemos Museo. Por lo menos de manera provisional mientras no se redacta, licita y ejecuta el proyecto museográfico definitivo que ha prometido la Diputación Provincial. Lo importante, en todo caso, es que después de diez meses de forzado cierre el contenido expositivo -el de siempre pero mejorado y ampliado- vuelve a mostrarse y que con ello, además, lo hace también el Castillo de San Romualdo, que por fin -once años después del inicio de las obras- parece tener un uso definido.

La reapertura del Ayuntamiento... ¿en 2019?

Al traslado de Alcaldía-Presidencia y del resto de dependencias municipales -si finalmente se lleva a cabo- todavía le quedaría un tiempo. Supuestamente, el informe de los técnicos municipales planteará en breve la mejor manera de ejecutar los trabajos que faltan -esa instalación de voz, datos, red de fibra óptica...- lo que de entrada requiere de nuevos plazos. Si finalmente resulta necesario un nuevo contrato habrá además que proceder a su licitación, adjudicación, formalización... A lo que posteriormente seguirían los tiempos que precisa la mudanza de todas estas oficinas municipales. No parece sencillo y el tema del traslado, habida cuenta de los ritmos que maneja la administración, podría perfectamente prolongarse por unos cuantos meses más. De ahí que el equipo de gobierno se plantee ahora la conveniencia de seguir o no adelante con toda esta historia dado que las obras de rehabilitación del Ayuntamiento están ya en marcha. Claro que para regresar al Palacio Consistorial todavía queda también. Y bastante. Esta misma semana se ha sabido que el plazo de ejecución de estas obras se ha ampliado seis meses más, lo que prorroga las obras y lleva su terminación -si todo marcha según lo previsto y no surgen nuevos contratiempos- hasta junio o julio de 2018. Pero a esa fecha habría que sumar luego toda la adecuación posterior del inmueble para su uso -incluyendo instalaciones, redes, conexiones- además de la mudanza, el traslado de vuelta de las diferentes áreas municipales que llevan una década repartidas por el término municipal, que no es poca cosa tampoco. De hecho, y aunque el equipo de gobierno prevé que el Ayuntamiento pueda reabrir sus puertas antes de que expire el mandato en mayo de 2019, los plazos resultan verdaderamente muy apurados. En todo caso, haya o no traslado provisional de Alcaldía a la finca de la calle Real que ocupaba el Museo, los trabajos de adecuación se concluirán este año. Y el edificio se destinará al uso que posteriormente se pensaba darle a la finca: el de la nueva Casa de la Cultura.