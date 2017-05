Los trabajadores de Navantia ponen en práctica las medidas de no colaboración con la empresa

Los trabajadores de Navantia San Fernando están cumpliendo las medidas de no colaboración aprobadas en asamblea que pasan en primer lugar por la no prolongación de la jornada laboral. De hecho, incluso los empleados desplazados a Rota cumplen con los dos turnos de trabajo allí establecidos, de mañana y de tarde, sin superar el horario normal.

"Las medidas adoptadas se están cumpliendo. No van mal, aunque ha habido algún que otro incidente", reconocía el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, que se refiere concretamente a algunos casos de personas que desempeñan su labor en otro centro de trabajo del suyo a las que la dirección había obligado a continuar en el lugar.

Hay que recordar que esa fue precisamente otra de las decisiones adoptadas tanto en San Fernando como en otras factorías: la vuelta al centro de trabajo de referencia de quienes estuvieran trasladados a otras instalaciones de la empresa. En el caso de San Fernando había compañeros tanto en Cádiz como en Puerto Real, además de que en la factoría de La Carraca hubiera personal de los otros dos centros de la Bahía. No ocurre lo mismo con el personal que desarrolla sus tareas en la Base de Rota. Allí, explica Peralta, Navantia no tiene un centro de trabajo, por lo que no se considera un traslado, sino un desplazamiento, de ahí que no se haya incluido en la medida de presión adoptada por la asamblea. "Ellos están en las dependencias de un cliente, no es un espacio propio de Navantia", reitera el presidente del comité isleño. Que ellos también estuvieran inmersos en esta medida concreta -sí cumplen con la no prolongación de jornada- afectaría a ese cliente y a los trabajadores de la industria auxiliar que también trabajan en las instalaciones roteñas.